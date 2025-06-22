Погода в Одесі 22 червня: температура моря і повітря

Люди купаються в морі. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні в Одесі сонячно, без опадів, але море залишається прохолодним. Температура морської води коливається в межах +15...+16 °С. На узбережжі легке хвилювання, а погодні умови загалом сприятливі для відпочинку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Погода в Одесі сьогодні

Сьогодні Одеса зустрічає мешканців і гостей міста ясною погодою та приємним вітром. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень +23...+25 °С, вночі — +16...+17 °С.

Температура морської води на одеському узбережжі залишається прохолодною — лише +15...+16 °С. Проте хвилювання моря незначне, тож купання можливе, але комфорт залежить від індивідуальної чутливості до холоду.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteo.ua

Погода в Одеській області сьогодні

В Одеській області вдень місцями можливий невеликий дощ, однак у більшості районів також триматиметься суха погода. Температура вдень — +23...+28 °С, вночі — +11...+16 °С. Видимість на автошляхах добра, що сприяє безпечному руху транспорту.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteo.ua

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко заявила, що сьогодні більшість регіонів накриють дощі з грозами, окрім півдня та південного сходу. Також ми розповідали, у яких саме областях очікується сонячна та тепла погода 22 червня, а в деяких — дощі та грози.