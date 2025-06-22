Погода в Одессе 22 июня: температура моря и воздуха: температура моря и воздуха

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня в Одессе солнечно, без осадков, но море остается прохладным. Температура морской воды колеблется в пределах +15...+16 °С. На побережье легкое волнение, а погодные условия в целом благоприятные для отдыха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе сегодня

Сегодня Одесса встречает жителей и гостей города ясной погодой и приятным ветром. Осадков не предвидится. Температура воздуха днем +23...+25 °С, ночью — +16...+17 °С.

Температура морской воды на одесском побережье остается прохладной — всего +15...+16 °С. Однако волнение моря незначительное, поэтому купание возможно, но комфорт зависит от индивидуальной чувствительности к холоду.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteo.ua

Погода в Одесской области сегодня

В Одесской области днем местами возможен небольшой дождь, однако в большинстве районов также будет держаться сухая погода. Температура днем — +23...+28 °С, ночью — +11...+16 °С. Видимость на автодорогах хорошая, что способствует безопасному движению транспорта.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteo.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявила, что сегодня большинство регионов накроют дожди с грозами, кроме юга и юго-востока. Также мы рассказывали, в каких именно областях ожидается солнечная и теплая погода 22 июня, а в некоторых — дожди и грозы.