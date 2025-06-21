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Головна Одеса Сонячна неділя в Одесі — яку температуру прогнозують завтра

Сонячна неділя в Одесі — яку температуру прогнозують завтра

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Дата публікації: 21 червня 2025 17:50
Погода в Одесі 22 червня: ясно, без опадів
Дівчина їсть морозиво. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти Погода в Одесі Погода в Одеській області

У неділю, 22 червня, температура повітря в Одесі буде сонячною та комфортною. Впродовж дня буде сухо, без опадів і з приємною температурою +24 °C. Погода ідеально підійде для прогулянок, поїздок або відпочинку на природі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура складе +14 °C, без вітру та дощу, а вологість триматиметься на рівні 62%.

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Зранку повітря прогріється до +15 °C, небо залишиться ясним, вітер трохи послабшає — до 5 м/с, а атмосферний тиск зросте до 760 мм.

Удень температура підніметься до +24 °C, а за відчуттями буде ще тепліше — +26 °C. Вітер зменшиться до 4 м/с.

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Увечері температура залишиться на рівні +24 °C, вітер не посилюватиметься, а повітря стане ще сухішим — лише 33% вологості.

Сонце зійде о 05:04 і зайде о 20:53, тож світловий день триватиме майже 16 годин. 

Сонячна неділя в Одесі — яку температуру прогнозують завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Сонячна неділя в Одесі — яку температуру прогнозують завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, на Одещині майже повністю висох Магалевський лиман, через спеку він поступово набуває яскраво-червоного кольору. Також ми писали, що у Тарутинському степу екологи натрапили на новонароджену лань, що нерухомо лежала серед трави

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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