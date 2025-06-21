Погода в Одесі 22 червня: ясно, без опадів

Сонячна неділя в Одесі — яку температуру прогнозують завтра
У неділю, 22 червня, температура повітря в Одесі буде сонячною та комфортною. Впродовж дня буде сухо, без опадів і з приємною температурою +24 °C. Погода ідеально підійде для прогулянок, поїздок або відпочинку на природі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі температура складе +14 °C, без вітру та дощу, а вологість триматиметься на рівні 62%.
Зранку повітря прогріється до +15 °C, небо залишиться ясним, вітер трохи послабшає — до 5 м/с, а атмосферний тиск зросте до 760 мм.
Удень температура підніметься до +24 °C, а за відчуттями буде ще тепліше — +26 °C. Вітер зменшиться до 4 м/с.
Увечері температура залишиться на рівні +24 °C, вітер не посилюватиметься, а повітря стане ще сухішим — лише 33% вологості.
Сонце зійде о 05:04 і зайде о 20:53, тож світловий день триватиме майже 16 годин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, на Одещині майже повністю висох Магалевський лиман, через спеку він поступово набуває яскраво-червоного кольору. Також ми писали, що у Тарутинському степу екологи натрапили на новонароджену лань, що нерухомо лежала серед трави.
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