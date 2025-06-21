Яка температура води сьогодні, 21 червня, в Одесі - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Відпочивальники в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу, 21 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура води у морі, за даними синоптиків, протягом дня відчутно не зміниться, однак відпочивальників очікує прохолодний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 21 червня відчутно не похолодшає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 15 до 16°С. Однак відпочивальникам слід враховувати прохолодний північно-західний вітер, аби не застудитися, виходячи з моря.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +13...+15 °C, але пізніше потеплішає до +22...+24 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень місцями обіцяють невеликі дощі. Вітер сьогодні прогнозують північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +10...+15 °C, а вдень — від +21 °C до +26 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.