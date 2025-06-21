Яка температура води сьогодні, 21 червня, в Одесі - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Час ідти на море — температура води сьогодні в Одесі
Сьогодні, у суботу, 21 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура води у морі, за даними синоптиків, протягом дня відчутно не зміниться, однак відпочивальників очікує прохолодний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 21 червня відчутно не похолодшає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 15 до 16°С. Однак відпочивальникам слід враховувати прохолодний північно-західний вітер, аби не застудитися, виходячи з моря.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +13...+15 °C, але пізніше потеплішає до +22...+24 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень місцями обіцяють невеликі дощі. Вітер сьогодні прогнозують північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +10...+15 °C, а вдень — від +21 °C до +26 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
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