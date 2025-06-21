Какая температура воды сегодня, 21 июня, в Одессе - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра

Отдыхающие в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 21 июня, в Одессе переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море, по данным синоптиков, в течение дня ощутимо не изменится, однако отдыхающих ожидает прохладный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 21 июня ощутимо не похолодает. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 15 до 16°С. Однако отдыхающим следует учитывать прохладный северо-западный ветер, чтобы не простудиться, выходя из моря.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+15 °C, но позже потеплеет до +22...+24 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем местами обещают небольшие дожди. Ветер сегодня прогнозируют северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +10...+15 °C, а днем — от +21 °C до +26 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.