Екологи знайшли новонароджену лань у Тарутинському степу на Одещині

Маля лані в степах на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

У Тарутинському степу, що на Одещині, екологи натрапили на новонароджену лань, що нерухомо лежала серед трави. Така поведінка цілком природна: у диких тварин триває сезон народжень.

Про це повідомила організація Rewilding Ukraine.

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Новонароджену лань знайшли у степах Одещини

Екологи кажуть, що тваринку виявив співробітник організації під час обстеження території Тарутинського степу. Лоша лані нерухомо лежало просто серед високої трави. За словами фахівців, це не рідкість для цієї пори року, адже в дикій природі якраз сезон появи на світ молодняка.

"Для дитинчат лані лежати нерухомо — природний механізм захисту. У перші дні після народження вони практично не мають запаху, а відсутність рухів робить їх невидимими для хижаків", — повідомили в Rewilding Ukraine

Фахівці пояснюють: якщо ви побачили таке маля, не варто його торкатись чи намагатись "рятувати". Лань його не залишила. Самка навмисно відходить на відстань, щоб не привертати увагу хижаків. Найчастіше вона перебуває зовсім поруч — не далі ніж за 200 метрів — і пильно спостерігає.

Лань, яку знайшли в Тарутинському степу. Фото: Rewilding Ukraine

Екологи також додали, що, торкнувшись такого маляти, ви можете залишити людський запах, і тоді мати справді може відмовитися його годувати.

"Ваша поява — це вже стрес для них, тому краще просто відійти й дати природі працювати своє", — повідомили екологи.

Нагадаємо, через спеку на Одещині Магалевський лиман поступово набуває яскраво-червоного кольору. Також ми писали, що наслідки для екології від дій РФ є колосальними, але підрахувати всі збитки поки нереально через те, що ще тривають бойові дії.