Наслідки для екології від дій РФ та підриву Каховської ГЕС є колосальними — речник ВМС України Плетенчук

Забруднення узбережжя мазутом. Фото ілюстративне: Укрінформ

Наслідки для екології від дій РФ є колосальними, але підрахувати всі збитки поки нереально через те, що ще тривають бойові дії. Найбільшу шкоду росіяни завдали, підірвавши Каховську ГЕС.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у рамках марафону "Єдині новини".

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Росіяни регулярно завдають шкоду довкіллю. Під час війни військові РФ фактично знищили заповідну зону на Кінбурзькій косі на Миколаївщині. Однак найгіршими є наслідки від підриву Каховської ГЕС, оскільки Дніпро впадає у Дніпро-Бузький лиман, куди мало викинути багато вибухонебезпечних предметів. Це загрожує не лише екології, але й безпечній роботі Херсонського та Миколаївського портів.

"Це робить небезпечною роботу портів, як Миколаївського, так і Херсонського. Ця акваторія вона впринципі знаходитьсья в зоні бойових дій, тому поки що про якийсь моніторинг чи вивчення ситуації досконале не йдеться",— каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що наслідки для нашого узбережжя Одещини, принаймні поки що, є не такими жахливими, як для акваторії окупованого Криму.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як довго буде тривати розмінування одеського узбережжя. А також про те, що на Одещині можна купатися лише у відведених для цього місцях.