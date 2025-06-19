Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Екологічна катастрофа у Чорному морі — збитки колосальні

Екологічна катастрофа у Чорному морі — збитки колосальні

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 15:43
Наслідки для екології від дій РФ та підриву Каховської ГЕС є колосальними — речник ВМС України Плетенчук
Забруднення узбережжя мазутом. Фото ілюстративне: Укрінформ
Ключові моменти Загроза екології від РФ

Наслідки для екології від дій РФ є колосальними, але підрахувати всі збитки поки нереально через те, що ще тривають бойові дії. Найбільшу шкоду росіяни завдали, підірвавши Каховську ГЕС.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у рамках марафону "Єдині новини".

Реклама
Читайте також:

Загроза екології від РФ

Росіяни регулярно завдають шкоду довкіллю. Під час війни військові РФ фактично знищили заповідну зону на Кінбурзькій косі на Миколаївщині. Однак найгіршими є наслідки від підриву Каховської ГЕС, оскільки Дніпро впадає у Дніпро-Бузький лиман, куди мало викинути багато вибухонебезпечних предметів. Це загрожує не лише екології, але й безпечній роботі Херсонського та Миколаївського портів.

"Це робить небезпечною роботу портів, як Миколаївського, так і Херсонського. Ця акваторія вона впринципі знаходитьсья в зоні бойових дій, тому поки що про якийсь моніторинг чи вивчення ситуації досконале не йдеться",— каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що наслідки для нашого узбережжя Одещини, принаймні поки що, є не такими жахливими, як для акваторії окупованого Криму.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як довго буде тривати розмінування одеського узбережжя. А також про те, що на Одещині можна купатися лише у відведених для цього місцях.

Одеса Новини Одеси екологія війна в Україні Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації