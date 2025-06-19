Последствия для экологии от действий РФ и подрыва Каховской ГЭС являются колоссальными - спикер ВМС Украины Плетенчук

Загрязнение побережья мазутом. Фото иллюстративное: Укринформ

Последствия для экологии от действий РФ являются колоссальными, но подсчитать все убытки пока не представляется возможным из-за того, что еще продолжаются боевые действия. Наибольший вред россияне нанесли, взорвав Каховскую ГЭС.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Угроза экологии от РФ

Россияне регулярно наносят вред окружающей среде. Во время войны военные РФ фактически уничтожили заповедную зону на Кинбургской косе на Николаевщине. Однако страшнее всего последствия от подрыва Каховской ГЭС, поскольку Днепр впадает в Днепро-Бугский лиман, куда должно было выбросить много взрывоопасных предметов. Это угрожает не только экологии, но и безопасной работе Херсонского и Николаевского портов.

"Это делает опасной работу портов, как Николаевского, так и Херсонского. Эта акватория она в принципе находится в зоне боевых действий, поэтому пока о каком-то мониторинге или изучении ситуации в совершенстве речь не идет",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что последствия для нашего побережья Одесской области, по крайней мере пока, не такие ужасные, как для акватории оккупированного Крыма.

Напомним, недавно мы писали о том, как долго будет продолжаться разминирование одесского побережья. А также о том, что в Одесской области можно купаться только в отведенных для этого местах.