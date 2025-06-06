Каховська ГЕС після знищення. Фото: Укргідроенерго

Підірвавши Каховську ГЕС, росіяни самі зіткнулися із проблемою водопостачання на захоплених територіях. Аби її вирішити, росіяни почали виснажувати природні ресурси України.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

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Виснаження ресурсів

Після підриву Каховської ГЕС окупанти на Херсонщині зіткнулися із проблемою катастрофічного дефіцита води через відсутність водосховища. Аби її вирішити, росіяни пробурили неймовірну кількість скважин у регіоні та досі продовжують виснажувати підземні басейни на захоплених ториторіях.

"Вони пробурили неймовірну кількість скважин щоб дістатися до підземних вод і вони просто виснажують наші підземні водні басейни. Коли РФ робить ті чи інші дії. Їх завдання — виснажити ресурси. Ми хочемо залишити довкілля нашим нащадкам, а вони про це не думають",— каже голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

Збитки на мільярди

Аби відновити каховське водосховище необхідно буде витратити мільярди доларів. Однак підрахувати точну суму зведення нової ГЕС неможливо, оскільки такі масштабні проєкти вже давно не реалізувалися в Україні.

"Всі гідроспоруди такого рівня, які будувалися у радянські часи вони вартували дуже багато. Прикладів такого будівництва, яке давало б нам хоча би порівняння у цифрах — не було",— сказав Олег Бондаренко.

Олег Бондаренко також додав, що після звільнення окупованих територій Україна сподівається на допомогу західних партнерів у відбудові зруйнованої ГЕС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про екологічну ситуації на Херсонщині після руйнації ГЕС. А також про підрив мосту через Керченську протоку.