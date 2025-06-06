Каховская ГЭС после уничтожения. Фото: Укргидроэнерго

Взорвав Каховскую ГЭС, россияне сами столкнулись с проблемой водоснабжения на захваченных территориях. Чтобы ее решить, россияне начали истощать природные ресурсы Украины.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

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Истощение ресурсов

После подрыва Каховской ГЭС оккупанты в Херсонской области столкнулись с проблемой катастрофического дефицита воды из-за отсутствия водохранилища. Чтобы ее решить, россияне пробурили невероятное количество скважин в регионе и до сих пор продолжают истощать подземные бассейны на захваченных территориях.

"Они пробурили невероятное количество скважин,чтобы добраться до подземных вод и они просто истощают наши подземные водные бассейны. Когда РФ делает те или иные действия, их задача — истощить ресурсы. Мы хотим оставить окружающую среду нашим потомкам, а они об этом не думают",— говорит глава комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

Убытки на миллиарды

Чтобы восстановить Каховское водохранилище, необходимо будет потратить миллиарды долларов. Однако подсчитать точную сумму возведения новой ГЭС невозможно, поскольку такие масштабные проекты уже давно не реализовались в Украине.

"Все гидросооружения такого уровня, которые строились в советские времена они стоили очень дорого. Примеров такого строительства, которое давало бы нам хотя бы сравнение в цифрах — не было",— сказал Олег Бондаренко.

Олег Бондаренко также добавил, что после освобождения оккупированных территорий Украина надеется на помощь западных партнеров в восстановлении разрушенной ГЭС.

Напомним, недавно мы писали об экологической ситуации на Херсонщине после разрушения ГЭС. А также о подрыве моста через Керченский пролив.