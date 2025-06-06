2 роки з моменту підриву Каховської ГЕС - екологічна катастрофа триває

Після підриву ГЕС. Фото: Libkos

Після підриву Каховської ГЕС минуло 2 роки, але екологічна криза триває і її наслідки особливо відчутні для місцевого бізнесу. Збитки від підриву водосховища сягають майже 80 мільярдів гирвень.

Про це розповів голова Держагентства водних ресурсів України Ігор Гопчак в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Ігор Гопчак повідомив, що екосистема, яка формувалася у Каховській ГЕС десятиліттями з моменту її будівництва, після підриву вмерла. Через це підприємства та ферми, що залежали від цього водосховища, змушені були шукати нові джерела водопостачання або закриватися.

"Природа може продовжувати жити без води і без людини. Вона адаптується і буде жити. Екосистема зараз змінилася, але наслідки для людей і для держави є і продовжуються. Вони відчутні для кожного водокористувача",— каже Ігор Гопчак.

Ігор Гопчак також додав, що збитки для навколишнього середовища від підриву Каховськї ГЕС склали приблизно 78 мільярдів гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про екологічну катастрофу через дії РФ у Криму. А також про підрив Керченського мосту.