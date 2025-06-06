Россия уничтожает водохранилища Крыма - они мелеют

Водохранилище в Крыму. Фото иллюстративное: mriyaresort.com

В Крыму продолжают мелеть водохранилища. За май они потеряли 11 млн. кубометров воды, общий объем их наполнения сегодня сократился вдвое. Однако оккупационная администрация ничего с этим явлением не делает.

Об этом сообщат журналисты издания Крымский ветер.

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Уничтожение водохранилищ

В 2021-м году объем водохранилищ естественного стока был 85 млн, за май он уменьшился на 6 млн, что стало одним из самых низких показателей за 40 лет наблюдений. В 2024-м в летний сезон наполняемость водохранилищ составляла 196 млн. кубов, но затем ситуация ухудшилась снова — на 14 млн. кубических метров стало меньше.

"Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока составил 166 миллионов кубометров. Это около 50% от объема. То есть наполняемость наших водохранилищ, к сожалению, уменьшается", — говорит завкафедрой Университета им. Вернадского Илья Николенко.

Значительно уменьшилась и наполняемость Аянского, Симферопольского и Партизанского водохранилищ, которые питают столицу Крыма. Это грозит гуманитарной катастрофой в Севастополе, однако оккупационные власти не проводят никаких мер, чтобы это предотвратить.

Напомним, недавно мы писали о том, что оккупанты усилили проверки гражданских в Крыму из-за подрыва моста. А также о том, как школьников полуострова агитируют к службе в армии.