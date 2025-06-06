Росія знищує водосховища Криму - вони міліють

Водосховище у Криму. Фото ілюстративне: mriyaresort.com

У Криму продовжують міліти водосховища. За травень вони втратили 11 млн. кубометрів води, загальний обсяг їх наповнення сьогодні скоротився удвічі. Однак окупаційна адміністрація нічого з цим явищем не робить.

Про це повідомлять журналісти видання Кримський вітер.

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Знищення водосховищ

У 2021-му році обсяг водосховищ природного стоку був 85 млн, за травень він зменшився на 6 млн, що стало одним із найнижчих показників за 40 років спостережень. У 2024-му в літній сезон наповнюваність водосховищ становила 196 млн. кубів, але потім ситуація погіршилася знову — на 14 млн. кубічних метрів стало менше.

"Загальний обсяг наповнення водосховищ природного стоку становив 166 мільйонів кубометрів. Це близько 50% від обсягу. Тобто наповнюваність наших водосховищ, на жаль, зменшується", — каже завкафедрою Університету ім. Вернадського Ілля Ніколенко.

Значно зменшилася і наповнюваність Аянського, Сімферопольського та Партизанського водосховищ, які живлять столицю Криму. Це загрожує гуманітарною катастрофою у Севастополі, однак окупаційна влада не проводить жодних заходів, аби цьому запобігти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що окупанти посилили перевірки цивільних у Криму через підрив мосту. А також про те, як школярів півострову агітують до служби в армії.