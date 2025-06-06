2 года с момента подрыва Каховской ГЭС - экологическая катастрофа продолжается

После подрыва ГЭС. Фото: Фото: Libkos

После подрыва Каховской ГЭС прошло 2 года, но экологический кризис продолжается и его последствия особенно ощутимы для местного бизнеса. Убытки от подрыва водохранилища достигают почти 80 миллиардов гривен.

Об этом рассказал председатель Госагентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак в эфире Ранок.LIVE.

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Последствия подрыва Каховской ГЭС

Игорь Гопчак сообщил, что экосистема, которая формировалась в Каховской ГЭС десятилетиями с момента ее строительства, после подрыва умерла. Из-за этого предприятия и фермы, которые зависели от этого водохранилища, вынуждены были искать новые источники водоснабжения или даже закрываться.

"Природа может продолжать жить без воды и без человека. Она адаптируется и будет жить. Экосистема сейчас изменилась, но последствия для людей и для государства есть и продолжаются. Они ощутимы для каждого водопользователя",— говорит Игорь Гопчак.

Игорь Гопчак также добавил, что убытки для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС составили примерно 78 миллиардов гривен.

Напомним, недавно мы писали об экологической катастрофе из-за действий РФ в Крыму. А также о подрыве Керченского моста.