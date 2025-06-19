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Головна Одеса Розмінування моря — безпека одеського узбережжя

Розмінування моря — безпека одеського узбережжя

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Дата публікації: 19 червня 2025 12:24
Розмінування Чорного моря та узбережжя Одещини триватиме роками - речник ВМС України Плетенчук
Фото ілюстративне: Ірина Горбасева для Радіо.Свобода
Ключові моменти Безпека в морі

Узбережжя Одещини ще довго не буде безпечним від мінної загрози. Оскільки операції з розмінування зазвичай проводяться роками і не гарантують 100% успіху.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Безпека в морі

За словами Дмитра Плетенчука, підготовка фахівців для розмінування узбережжя Чорного моря досі триває. Крім того, чекати повної відсутності загрози доведеться довго, адже такі заходи розраховані на кілька років. І навіть після завершення такої операції, ми все одно можемо стикатися з вибухонебезпечними предметами в акваторії.

"Щодо повної безпеки я мабуть ніколи цього не скажу. Тому що навіть коли операція з розмінування стане можливою, коли вона буде завершена, все одно ми будемо стикатися з наслідками цієї війни, тому що ми навіть досі стикаємося з наслідками Другої Світової війни і не тільки у Чорному морі, у Балтиці також",— каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що навіть для того щоб розпочати операцію з розмінування, необхідно дочекатися кінця воєнних дії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на одещині можна купатися лише у відведених для цього місцях.  А також про те, що Британія готова допомогти Україні розмінувати акваторію.

Одеса Чорне море Новини Одеси розмінування Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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