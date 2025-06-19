Разминирование Черного моря и побережья Одесской области продлится годами - спикер ВМС Украины Плетенчук

Фото иллюстративное: Ирина Горбасева для Радио.Свобода

Побережье Одесской области еще долго не будет безопасным от минной угрозы. Поскольку операции по разминированию обычно проводятся годами и не гарантируют 100% успеха.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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По словам Дмитрия Плетенчука, подготовка специалистов для разминирования побережья Черного моря до сих пор продолжается. Кроме того, ждать полного отсутствия угрозы придется долго, ведь такие мероприятия рассчитаны на несколько лет. И даже после завершения этой операции мы все равно можем сталкиваться с взрывоопасными предметами в акватории.

"Относительно полной безопасности я, пожалуй, никогда этого не скажу. Потому что, даже когда операция по разминированию станет возможной, когда она будет завершена, все равно мы будем сталкиваться с последствиями этой войны, потому что мы даже до сих пор сталкиваемся с последствиями Второй мировой, и не только в Черном море, в Балтике тоже", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что даже для того чтобы начать операцию по разминированию, необходимо дождаться окончания военных действия.

Напомним, недавно мы писали о том, что в одесской области можно купаться только в отведенных для этого местах. А также о том, что Великобритания готова помочь Украине разминировать акваторию.