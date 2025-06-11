Про небезпеку від мін у Чорному морі на одеському узбережжі розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук

Міна у морі. Фото ілюстративне: Цензор.нет

Більшість мін на одеському узбережжі опинилися в акваторії Чорного моря в результаті підриву Каховської ГЕС. Найчастіше викидання цих вибухонебезпечних предметів пов'язане з погодними умовами та низкою інших факторів.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Міни у морі

Міни постійно викидає на одеське узбережжя, найчастіше такі випадки трапляються під час штормів. Однак переміщення вибухонебезпечних пристроїв морем пов'язане не тільки із погодними умовами, а й зі строком експлуатації цієї зброї — він є обмеженим.

"Треба бути дуже обережними. Всі чули про нещодавній черговий, на жаль, інцидент, коли загинули дві особи, купалися там, де не дозволено. Треба пам'ятати, що міни викидає періодично, це залежить навіть від їхнього строку експлуатації", — сказав Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук також додав, що міни частіше вибухають самостійно до приїзду групи розмінування. Тому підходити до них у разі виявлення дуже небезпечно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загибель людей у Затоці через підрив на міні. А також про те, що Британія готова допомогти Україні розмінувати акваторію.