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Главная Одесса Осторожно, мины — купаться можно только в отведенных местах

Осторожно, мины — купаться можно только в отведенных местах

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 13:43
Об опасности от мин в Черном море на одесском побережье рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук
Мина в море. Фото иллюстративное: Цензор.нет

Большинство мин на одесском побережье оказались в акватории Черного моря в результате подрыва Каховской ГЭС. Чаще всего выбрасывание этих взрывоопасных предметов связано с погодными условиями и рядом других факторов.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Мины в море

Мины постоянно выбрасывает на одесское побережье, чаще всего такие ситуации случаются во время штормов. Однако перемещение взрывоопасных устройств морем связано не только с погодными условиями, но и со сроком эксплуатации этого оружия — он ограничен.

"Надо быть очень осторожными. Все слышали о недавнем очередном, к сожалению, инциденте, когда погибли два человека, купались там, где не разрешено. Надо помнить, что мины выбрасывает периодически, это зависит даже от их срока эксплуатации", — сказал Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук также добавил, что мины чаще взрываются самостоятельно до приезда группы разминирования. Поэтому подходить к ним в случае обнаружения очень опасно.

Напомним, недавно мы писали о гибели людей в Затоке из-за подрыва на мине. А также о том, что Британия готова помочь Украине разминировать акваторию.

Одесса Черное море Новости Одессы мины Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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