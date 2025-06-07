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Гибель людей в Затоке на Одесчине — в полиции обнародовали детали

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Дата публикации 7 июня 2025 15:03
Гибель людей в Затоке из-за взрыва в море
Спасатели несут человека. Фото иллюстративное: скриншот из видео Нацполиции

Сегодня днем, в поселке Затока, что в Одесской области два человека погибли в море. По предварительным данным, причиной стал взрыв неизвестного предмета в воде. Сейчас на месте работают полиция и взрывотехники.

Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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В Затоке погибли люди

По их данным трагедия произошла во время купания в море. Погибшие — двое мужчин. На место выехали следственно-оперативная группа полиции Белгород-Днестровского района, взрывотехники и спасатели. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия. Личности погибших пока не известны.

Полиция готовит материалы для внесения данных в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители в очередной раз напоминают: пляжные участки, которые не прошли проверку, опасны. Во время военного положения запрещено выходить на такие пляжи. Отдыхать стоит только там, где официально разрешено — после разминирования.

На каких пляжах официально разрешено купаться

Сейчас в Одессе согласовано открытие 11 пляжей. В частности:

  • Центральный городской пляж
  • Инклюзивный пляж "Безмеж"
  • "Буфет на Малом Фонтане"
  • "Гранд Петтин"
  • "Итака"
  • "Куба"
  • "Калетон"
  • "Чайка"
  • "Сигал Бич"
  • "Курортный"
  • "Паблик"

Еще один пляж открыли в Измаильском районе — в поселке Приморское.

Как действовать в случае обнаружения мины

Отметим, что море опасно, ведь есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102. Контакты экстренных служб:

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, в ОВА журналистам Новини.LIVE объяснили, что сейчас на определенных участках побережья действует особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. Также мы писали, что в ночь на 7 июня под ударом россиян оказался поселок Овидиополь, там поврежден храм и ряд других объектов.

Одесса пляж Одесская область Северное море Новости Одессы мины
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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