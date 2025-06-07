Гибель людей в Затоке из-за взрыва в море

Гибель людей в Затоке на Одесчине — в полиции обнародовали детали
Сегодня днем, в поселке Затока, что в Одесской области два человека погибли в море. По предварительным данным, причиной стал взрыв неизвестного предмета в воде. Сейчас на месте работают полиция и взрывотехники.
Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
В Затоке погибли люди
По их данным трагедия произошла во время купания в море. Погибшие — двое мужчин. На место выехали следственно-оперативная группа полиции Белгород-Днестровского района, взрывотехники и спасатели. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия. Личности погибших пока не известны.
Полиция готовит материалы для внесения данных в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".
Правоохранители в очередной раз напоминают: пляжные участки, которые не прошли проверку, опасны. Во время военного положения запрещено выходить на такие пляжи. Отдыхать стоит только там, где официально разрешено — после разминирования.
На каких пляжах официально разрешено купаться
Сейчас в Одессе согласовано открытие 11 пляжей. В частности:
- Центральный городской пляж
- Инклюзивный пляж "Безмеж"
- "Буфет на Малом Фонтане"
- "Гранд Петтин"
- "Итака"
- "Куба"
- "Калетон"
- "Чайка"
- "Сигал Бич"
- "Курортный"
- "Паблик"
Еще один пляж открыли в Измаильском районе — в поселке Приморское.
Как действовать в случае обнаружения мины
Отметим, что море опасно, ведь есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102. Контакты экстренных служб:
- Медицинская помощь: 103
- Патрульная служба: 102
- Коммунальная помощь: 15-01
Напомним, в ОВА журналистам Новини.LIVE объяснили, что сейчас на определенных участках побережья действует особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. Также мы писали, что в ночь на 7 июня под ударом россиян оказался поселок Овидиополь, там поврежден храм и ряд других объектов.
Читайте Новини.LIVE!