Вибух у Затоці — люди підірвалися на міні

Попередження про міни. Фото ілюстративне: SouthernBorderUkraine

У курортній Затоці на Одещині, за повідомленнями ЗМІ, двоє людей загинули внаслідок вибуху, ймовірно, на міні. Інцидент стався на пляжі, офіційних коментарів від влади поки немає, але інформація вже набула широкого розголосу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначимо, що військові неодноразово попереджали, що узбережжя Одещини залишається небезпечним через мінну загрозу — навіть у місцях, де здається, що все спокійно.

Ба, більше у Затоці та інших приморських районах продовжує діяти заборона на відвідування пляжів, проте деякі люди ігнорують ці обмеження, наражаючи себе на смертельну небезпеку.

Які пляжі на Одещині офіційно працюють

Наразі в Одесі погоджено відкриття 11 пляжів. Зокрема:

Центральний міський пляж

Інклюзивний пляж "Безмеж"

"Буфет на Малому Фонтані"

"Гранд Петтін"

"Ітака"

"Куба"

"Калетон"

"Чайка"

"Сігал Біч"

"Курортний"

"Паблік"

Ще один пляж відкрили в Ізмаїльському районі — у селищі Приморське.

Нагадаємо, раніше в Одеській обласній військовій адміністрації пояснили, що на певних ділянках узбережжя діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування громадян. Зокрема це стосується двох популярних курортів: села Кароліна-Бугаз та селища Затока. Також ми писали, що попри небезпеку попит на пляжний відпочинок не зникає — навпаки, в умовах постійного стресу багато українців шукають можливість бодай ненадовго змінити обстановку, побути біля моря та відчути атмосферу мирного життя.