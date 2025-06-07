Взрыв в Затоке - люди подорвались на мине

В Затоке на Одесчине два человека погибли от взрыва мины — СМИ
В курортной Затоке в Одесской области, по сообщениям СМИ, два человека погибли в результате взрыва, вероятно, на мине. Инцидент произошел на пляже, официальных комментариев от властей пока нет, но информация уже получила широкую огласку.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отметим, что военные неоднократно предупреждали, что побережье Одесской области остается опасным из-за минной угрозы - даже в местах, где кажется, что все спокойно.
Более того, в Затоке и других приморских районах продолжает действовать запрет на посещение пляжей, однако некоторые люди игнорируют эти ограничения, подвергая себя смертельной опасности.
Какие пляжи в Одесской области официально работают
Сейчас в Одессе согласовано открытие 11 пляжей. В частности:
- Центральный городской пляж
- Инклюзивный пляж "Безграничный"
- "Буфет на Малом Фонтане"
- "Гранд Петтин"
- "Итака"
- "Куба"
- "Калетон"
- "Чайка"
- "Сигал Бич"
- "Курортный"
- "Паблик"
Еще один пляж открыли в Измаильском районе - в поселке Приморское.
Напомним, несмотря на опасность спрос на пляжный отдых не исчезает - наоборот, в условиях постоянного стресса многие украинцы ищут возможность хотя бы ненадолго сменить обстановку, побыть у моря и почувствовать атмосферу мирной жизни. Также мы писали, что в Одессе выделят 2,5 млн гривен на инклюзивный пляж "Дельфин".
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