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В Затоке на Одесчине два человека погибли от взрыва мины — СМИ

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Дата публикации 7 июня 2025 13:40
Взрыв в Затоке - люди подорвались на мине
Предупреждение о минах. Фото иллюстративное: SouthernBorderUkraine

В курортной Затоке в Одесской области, по сообщениям СМИ, два человека погибли в результате взрыва, вероятно, на мине. Инцидент произошел на пляже, официальных комментариев от властей пока нет, но информация уже получила широкую огласку.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Отметим, что военные неоднократно предупреждали, что побережье Одесской области остается опасным из-за минной угрозы - даже в местах, где кажется, что все спокойно.

Более того, в Затоке и других приморских районах продолжает действовать запрет на посещение пляжей, однако некоторые люди игнорируют эти ограничения, подвергая себя смертельной опасности.

Какие пляжи в Одесской области официально работают

Сейчас в Одессе согласовано открытие 11 пляжей. В частности:

  • Центральный городской пляж
  • Инклюзивный пляж "Безграничный"
  • "Буфет на Малом Фонтане"
  • "Гранд Петтин"
  • "Итака"
  • "Куба"
  • "Калетон"
  • "Чайка"
  • "Сигал Бич"
  • "Курортный"
  • "Паблик"

Еще один пляж открыли в Измаильском районе - в поселке Приморское.

Напомним, несмотря на опасность спрос на пляжный отдых не исчезает - наоборот, в условиях постоянного стресса многие украинцы ищут возможность хотя бы ненадолго сменить обстановку, побыть у моря и почувствовать атмосферу мирной жизни. Также мы писали, что в Одессе выделят 2,5 млн гривен на инклюзивный пляж "Дельфин".

Одесса Черное море взрыв Одесская область Новости Одессы мины
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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