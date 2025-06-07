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Головна Одеса Загибель людей у Затоці на Одещині — у поліції оприлюднили деталі

Загибель людей у Затоці на Одещині — у поліції оприлюднили деталі

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Дата публікації: 7 червня 2025 15:03
Загибель людей у Затоці через вибух у морі
Рятувальники несуть людину. Фото ілюстративне: скриншот з відео Нацполіції

Сьогодні вдень, у селищі Затока, що на Одещині двоє людей загинули в морі. За попередніми даними, причиною став вибух невідомого предмета у воді. Наразі на місці працюють поліція та вибухотехніки.

Про це у суботу, 7 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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За їхніми даними трагедія сталася під час купання в морі. Загиблі — двоє чоловіків. На місце виїхали слідчо-оперативна група поліції Білгород-Дністровського району, вибухотехніки та рятувальники. Зараз вони встановлюють усі обставини події. Особистості загиблих поки що не відомі.

Поліція готує матеріали для внесення даних у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Правоохоронці вкотре нагадують: пляжні ділянки, які не пройшли перевірку, небезпечні. Під час воєнного стану заборонено виходити на такі пляжі. Відпочивати варто лише там, де офіційно дозволено — після розмінування.

На яких пляжах офіційно дозволено купатися 

Наразі в Одесі погоджено відкриття 11 пляжів. Зокрема:

  • Центральний міський пляж
  • Інклюзивний пляж "Безмеж"
  • "Буфет на Малому Фонтані"
  • "Гранд Петтін"
  • "Ітака"
  • "Куба"
  • "Калетон"
  • "Чайка"
  • "Сігал Біч"
  • "Курортний"
  • "Паблік"

Ще один пляж відкрили в Ізмаїльському районі — у селищі Приморське.

Як діяти у разі виявлення міни

Зазначимо, що море небезпечне, адже є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102. Контакти екстрених служб:

  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, в ОВА журналістам Новини.LIVE пояснили, що наразі на певних ділянках узбережжя діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування громадян. Зокрема це стосується двох популярних курортів: села Кароліна-Бугаз та селища Затока. Також ми писали, що у ніч проти 7 червня під ударом росіян опинилось селище Овідіополь, там пошкоджено храм і низку інших об'єктів.

Одеса пляж Одеська область Північне море Новини Одеси міни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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