Загибель людей у Затоці через вибух у морі

Рятувальники несуть людину. Фото ілюстративне: скриншот з відео Нацполіції

Сьогодні вдень, у селищі Затока, що на Одещині двоє людей загинули в морі. За попередніми даними, причиною став вибух невідомого предмета у воді. Наразі на місці працюють поліція та вибухотехніки.

Про це у суботу, 7 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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В Затоці загинули люди

За їхніми даними трагедія сталася під час купання в морі. Загиблі — двоє чоловіків. На місце виїхали слідчо-оперативна група поліції Білгород-Дністровського району, вибухотехніки та рятувальники. Зараз вони встановлюють усі обставини події. Особистості загиблих поки що не відомі.

Поліція готує матеріали для внесення даних у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Правоохоронці вкотре нагадують: пляжні ділянки, які не пройшли перевірку, небезпечні. Під час воєнного стану заборонено виходити на такі пляжі. Відпочивати варто лише там, де офіційно дозволено — після розмінування.

На яких пляжах офіційно дозволено купатися

Наразі в Одесі погоджено відкриття 11 пляжів. Зокрема:

Центральний міський пляж

Інклюзивний пляж "Безмеж"

"Буфет на Малому Фонтані"

"Гранд Петтін"

"Ітака"

"Куба"

"Калетон"

"Чайка"

"Сігал Біч"

"Курортний"

"Паблік"

Ще один пляж відкрили в Ізмаїльському районі — у селищі Приморське.

Як діяти у разі виявлення міни

Зазначимо, що море небезпечне, адже є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102. Контакти екстрених служб:

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, в ОВА журналістам Новини.LIVE пояснили, що наразі на певних ділянках узбережжя діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування громадян. Зокрема це стосується двох популярних курортів: села Кароліна-Бугаз та селища Затока. Також ми писали, що у ніч проти 7 червня під ударом росіян опинилось селище Овідіополь, там пошкоджено храм і низку інших об'єктів.