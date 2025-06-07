Загибель людей у Затоці через вибух у морі

Загибель людей у Затоці на Одещині — у поліції оприлюднили деталі
Сьогодні вдень, у селищі Затока, що на Одещині двоє людей загинули в морі. За попередніми даними, причиною став вибух невідомого предмета у воді. Наразі на місці працюють поліція та вибухотехніки.
Про це у суботу, 7 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
В Затоці загинули люди
За їхніми даними трагедія сталася під час купання в морі. Загиблі — двоє чоловіків. На місце виїхали слідчо-оперативна група поліції Білгород-Дністровського району, вибухотехніки та рятувальники. Зараз вони встановлюють усі обставини події. Особистості загиблих поки що не відомі.
Поліція готує матеріали для внесення даних у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".
Правоохоронці вкотре нагадують: пляжні ділянки, які не пройшли перевірку, небезпечні. Під час воєнного стану заборонено виходити на такі пляжі. Відпочивати варто лише там, де офіційно дозволено — після розмінування.
На яких пляжах офіційно дозволено купатися
Наразі в Одесі погоджено відкриття 11 пляжів. Зокрема:
- Центральний міський пляж
- Інклюзивний пляж "Безмеж"
- "Буфет на Малому Фонтані"
- "Гранд Петтін"
- "Ітака"
- "Куба"
- "Калетон"
- "Чайка"
- "Сігал Біч"
- "Курортний"
- "Паблік"
Ще один пляж відкрили в Ізмаїльському районі — у селищі Приморське.
Як діяти у разі виявлення міни
Зазначимо, що море небезпечне, адже є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102. Контакти екстрених служб:
- Медична допомога: 103
- Патрульна служба: 102
- Комунальна допомога: 15-01
Нагадаємо, в ОВА журналістам Новини.LIVE пояснили, що наразі на певних ділянках узбережжя діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування громадян. Зокрема це стосується двох популярних курортів: села Кароліна-Бугаз та селища Затока. Також ми писали, що у ніч проти 7 червня під ударом росіян опинилось селище Овідіополь, там пошкоджено храм і низку інших об'єктів.
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