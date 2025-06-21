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Главная Одесса Неподвижно лежал среди степи — на Одесчине нашли малыша лани

Неподвижно лежал среди степи — на Одесчине нашли малыша лани

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 14:15
Экологи нашли новорожденную лань в Тарутинской степи в Одесской области
Малыш лани в степях в Одесской области. Фото: Rewilding Ukraine
Ключові моменти Новорожденную лань нашли в степях Одесской области

В Тарутинской степи в Одесской области экологи наткнулись на новорожденную лань, неподвижно лежавшую среди травы. Такое поведение — вполне естественное: у диких животных продолжается сезон рождений.

Об этом сообщила организация Rewilding Ukraine.

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Сообщение экологов. Фото: скриншот

Новорожденную лань нашли в степях Одесской области

Экологи говорят, что животное обнаружил сотрудник организации во время обследования территории Тарутинской степи. Лошадь лани неподвижно лежала прямо среди высокой травы. По словам специалистов, это не редкость для этого времени года, ведь в дикой природе как раз сезон появления на свет молодняка.

"Для детенышей лани лежать неподвижно — естественный механизм защиты. В первые дни после рождения они практически не имеют запаха, а отсутствие движений делает их невидимыми для хищников", — сообщили в Rewilding Ukraine

Специалисты объясняют: если вы увидели такого малыша, не стоит его трогать или пытаться "спасать". Лань его не оставила. Самка намеренно отходит на расстояние, чтобы не привлекать внимание хищников. Чаще всего она находится совсем рядом — не дальше чем в 200 метрах — и пристально наблюдает.

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Лань, которую нашли в Тарутинской степи. Фото: Rewilding Ukraine

Экологи также добавили, что, коснувшись такого малыша, вы можете оставить человеческий запах, и тогда мать действительно может отказаться его кормить.

"Ваше появление — это уже стресс для них, поэтому лучше просто отойти и дать природе работать свое", — сообщили экологи.

Напомним, из-за жары в Одесской области Магалевский лиман постепенно приобретает ярко-красный цвет. Также мы писали, что последствия для экологии от действий РФ являются колоссальными, но подсчитать все убытки пока нереально из-за того, что еще продолжаются боевые действия.

Одесса животные природа Одесская область Новости Одессы экология
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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