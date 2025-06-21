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Солнечное воскресенье в Одессе — какую температуру прогнозируют

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Дата публикации 21 июня 2025 17:50
Погода в Одессе 22 июня: ясно, без осадков
Девушка ест мороженое. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

В воскресенье, 22 июня, температура воздуха в Одессе будет солнечной и комфортной. В течение дня будет сухо, без осадков и с приятной температурой +24 °C. Погода идеально подойдет для прогулок, поездок или отдыха на природе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура составит +14 °C, без ветра и дождя, а влажность будет держаться на уровне 62%.

Утром воздух прогреется до +15 °C, небо останется ясным, ветер немного ослабеет - до 5 м/с, а атмосферное давление вырастет до 760 мм.

Днем температура поднимется до +24 °C, а по ощущениям будет еще теплее - +26 °C. Ветер уменьшится до 4 м/с.

Вечером температура останется на уровне +24 °C, ветер не будет усиливаться, а воздух станет еще суше — всего 33% влажности.

Солнце взойдет в 05:04 и зайдет в 20:53, поэтому световой день продлится почти 16 часов.

Сонячна неділя в Одесі — яку температуру прогнозують завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Сонячна неділя в Одесі — яку температуру прогнозують завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, в Одесской области почти полностью высох Магалевский лиман, из-за жары он постепенно приобретает ярко-красный цвет. Также мы писали, что в Тарутинской степи экологи наткнулись на новорожденную лань, которая неподвижно лежала среди травы.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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