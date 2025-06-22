Безопасные пляжи Одесской области для купания - 22 июня

Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Двадцать пляжей вдоль побережья Одесской области признаны безопасными для купания и отдыха. Такие выводы сделали специалисты, согласно результатам последних лабораторных исследований в регионе.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Где купаться безопасно в Одессе

Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины регулярно проводят мониторинг качества воды на пляжах и водоемах региона. В рамках последнего осуществляли отбор проб воды на побережье Черного моря в Одессе. Так, по информации ведомства, безопасными для купания являются такие пляжи в городе:

инклюзивный пляж "Безграничье"

Буфет на Малом Фонтане

"Гранд Петтин"

"Итака"

"Куба"

пляж "Калетон"

муниципальный пляж "Чайка"

"Сигал Бич"

муниципальный пляж "Курортный"

пляж "Паблик"

Где безопасно купаться в Одесской области

В Черноморске купаться можно на Центральном городском пляже.

В селе Приморское Измаильского района также разрешено купание.

Что касается пляжей в Одесском и Белгород-Днестровском районах — они официально не открыты. Однако лабораторные анализы показали приемлемое качество воды в таких местах:

с. Сычавка Южновской ОТГ

с. Грибовка, пляжи "Загар" и "Лагуна"

с. Приморское, зона "Катранка"

с. Лиман, зона "Расейка"

с. Курортное

с. Большая Балабановка

с. Затока

Медики предупреждают: погодные условия, особенно ливни, могут влиять на качество воды. Поэтому советуют следить за актуальной информацией в течение недели через официальные источники.

Напомним, ранее в Одесской областной военной администрации объяснили, что на определенных участках побережья действует особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. В частности, это касается двух популярных курортов: села Каролина-Бугаз и поселка Затока. Также мы писали, какая сегодня температура Черного моря.