Безопасные пляжи Одесской области для купания - 22 июня

Обнародован список безопасных пляжей в Одессе — какие именно
Двадцать пляжей вдоль побережья Одесской области признаны безопасными для купания и отдыха. Такие выводы сделали специалисты, согласно результатам последних лабораторных исследований в регионе.
Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Где купаться безопасно в Одессе
Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины регулярно проводят мониторинг качества воды на пляжах и водоемах региона. В рамках последнего осуществляли отбор проб воды на побережье Черного моря в Одессе. Так, по информации ведомства, безопасными для купания являются такие пляжи в городе:
- инклюзивный пляж "Безграничье"
- Буфет на Малом Фонтане
- "Гранд Петтин"
- "Итака"
- "Куба"
- пляж "Калетон"
- муниципальный пляж "Чайка"
- "Сигал Бич"
- муниципальный пляж "Курортный"
- пляж "Паблик"
Где безопасно купаться в Одесской области
В Черноморске купаться можно на Центральном городском пляже.
В селе Приморское Измаильского района также разрешено купание.
Что касается пляжей в Одесском и Белгород-Днестровском районах — они официально не открыты. Однако лабораторные анализы показали приемлемое качество воды в таких местах:
- с. Сычавка Южновской ОТГ
- с. Грибовка, пляжи "Загар" и "Лагуна"
- с. Приморское, зона "Катранка"
- с. Лиман, зона "Расейка"
- с. Курортное
- с. Большая Балабановка
- с. Затока
Медики предупреждают: погодные условия, особенно ливни, могут влиять на качество воды. Поэтому советуют следить за актуальной информацией в течение недели через официальные источники.
Напомним, ранее в Одесской областной военной администрации объяснили, что на определенных участках побережья действует особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. В частности, это касается двух популярных курортов: села Каролина-Бугаз и поселка Затока. Также мы писали, какая сегодня температура Черного моря.
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