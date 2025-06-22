Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обнародован список безопасных пляжей в Одессе — какие именно

Обнародован список безопасных пляжей в Одессе — какие именно

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 11:34
Безопасные пляжи Одесской области для купания - 22 июня
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Где купаться безопасно в Одессе Где безопасно купаться в Одесской области

Двадцать пляжей вдоль побережья Одесской области признаны безопасными для купания и отдыха. Такие выводы сделали специалисты, согласно результатам последних лабораторных исследований в регионе.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Реклама
Читайте также:
Оприлюднено список безпечних пляжів в Одесі — які саме - фото 1
Сообщение Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Где купаться безопасно в Одессе

Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины регулярно проводят мониторинг качества воды на пляжах и водоемах региона. В рамках последнего осуществляли отбор проб воды на побережье Черного моря в Одессе. Так, по информации ведомства, безопасными для купания являются такие пляжи в городе:

  • инклюзивный пляж "Безграничье"
  • Буфет на Малом Фонтане
  • "Гранд Петтин"
  • "Итака"
  • "Куба"
  • пляж "Калетон"
  • муниципальный пляж "Чайка"
  • "Сигал Бич"
  • муниципальный пляж "Курортный"
  • пляж "Паблик"

Где безопасно купаться в Одесской области

В Черноморске купаться можно на Центральном городском пляже.

В селе Приморское Измаильского района также разрешено купание.

Что касается пляжей в Одесском и Белгород-Днестровском районах — они официально не открыты. Однако лабораторные анализы показали приемлемое качество воды в таких местах:

  • с. Сычавка Южновской ОТГ
  • с. Грибовка, пляжи "Загар" и "Лагуна"
  • с. Приморское, зона "Катранка"
  • с. Лиман, зона "Расейка"
  • с. Курортное
  • с. Большая Балабановка
  • с. Затока

Медики предупреждают: погодные условия, особенно ливни, могут влиять на качество воды. Поэтому советуют следить за актуальной информацией в течение недели через официальные источники.

Напомним, ранее в Одесской областной военной администрации объяснили, что на определенных участках побережья действует особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. В частности, это касается двух популярных курортов: села Каролина-Бугаз и поселка Затока. Также мы писали, какая сегодня температура Черного моря.

Одесса отдых пляж Одесская область Новости Одессы безопасность
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации