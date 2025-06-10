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Головна Одеса Підрив на міні в одеській Затоці — загинув військовий ЗСУ

Підрив на міні в одеській Затоці — загинув військовий ЗСУ

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Дата публікації: 10 червня 2025 19:23
На міні в Затоці на Одещині підірвався військовий ЗСУ - Кіпер
Обережно, міни. Фото ілюстративне: sed-rada.gov.ua

Один з підірвавшихся у Кароліно-Бугазькій громаді на Одещині відпочивальників був військовим ЗСУ. Чоловік зайшов у воду у потенційно небезпечному місці.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в рамках марафону "Єдині новини".

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Підрив на міні

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що військовий ЗСУ поїхав до Затоки зі своїм родичем відпочити. Там чоловіки вирішили скупатися в морі у не дозволеному для цього місці. В результаті вони, на жаль, натрапили на міну.

"Це був військовослужбовець та його родич. Вони приїхали і хотіли зайти в море в місці, яке не встановлене для купання. Ми розуміємо, що ворог не спить, тому уся берегова лінія під контролем ЗСУ. Також в нас є персонал який стежить за тим, щоб нічого до узбережжжя не приплило",— каже Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що пляжі продовжують обстежувати  і сьогодні вже був підписаний наказ про відкриття 12 зон відпочинку в Одесі.

Підрив на міні

У селищі Затока, що на Одещині двоє людей підірвалися на міні в морі. Поліція готує матеріали для внесення даних у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи законно відпочивати у Затоці. А також про те, чи відкриють пляжі у курортному селищі Коблево. 

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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