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Главная Одесса Подрыв на мине в одесской Затоке — погиб военный ВСУ

Подрыв на мине в одесской Затоке — погиб военный ВСУ

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 19:23
На мине в Затоке в Одесской области подорвался военный ВСУ - Кипер
Осторожно, мины. Фото иллюстративное: sed-rada.gov.ua

Один из подорвавшихся в Каролино-Бугазской громаде в Одесской области отдыхающих был военным ВСУ. Мужчина зашел в воду в потенциально опасном месте.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в рамках марафона "Єдині новини".

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Подрыв на мине

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что военный ВСУ поехал в Затоку со своим родственником отдохнуть. Там мужчины решили искупаться в море в не разрешенном для этого месте. В результате они, к сожалению, наткнулись на мину.

"Это был военнослужащий и его родственник. Они приехали и хотели зайти в море в месте, которое не установлено для купания. Мы понимаем, что враг не спит, поэтому вся береговая линия под контролем ВСУ. Также у нас есть персонал, который следит за тем, чтобы ничего к побережью не приплыло",— говорит Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что пляжи продолжают обследовать  и сегодня уже был подписан приказ об открытии 12 зон отдыха в Одессе.

Подрыв на мине

В поселке Затока Одесской области два человека подорвались на мине в море. Полиция готовит материалы для внесения данных в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Напомним, недавно мы писали о том, законно ли отдыхать в Затоке. А также о том, откроют ли пляжи в курортном поселке Коблево.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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