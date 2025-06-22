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Главная Одесса Пахлава, кукуруза и пиво — цены на одесских пляжах удивляют

Пахлава, кукуруза и пиво — цены на одесских пляжах удивляют

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Дата публикации 22 июня 2025 15:56
Сколько стоит кукуруза на пляже в Одессе
Люди на пляже едят арбуз. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти Цены на пляжах в Одессе

На пляжах Одессы разгар сезона — и не только солнца, но и цен. За сладости, снеки и напитки просят от 60 до 200 гривен, а один початок кукурузы может влететь в копеечку.

Актуальными ценами на пляжах в Одессе делятся отдыхающие в соцсетях.

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Цены на пляжах в Одессе

Нынешние цены на пляжах Одессы поражают даже местных. Отдыхающие говорят, что продавцы просят 180 гривен за вареную кукурузу - дороже, чем некоторые обеды в кафе. Другие же предлагают "всего" за 120.

"Качан как с Марса — потому что как иначе объяснить такую цену", — возмущается отдыхающий.

Популярная пляжная еда тоже подскочила в цене. На одном из пляжей продавец по просьбе отдыхающего озвучил цены на свой ассортимент.

"Пахлава медовая — 80 гривен за кусок. Трубочки со сгущенкой — 60", — говорит он.

Кроме этого, стандартный набор — попкорн, сладкая вата, пиво — стоит 60-80 гривен за порцию. Любителям морепродуктов предлагают черноморскую креветку — 200 гривен за 100 граммов, а гренландскую — за 150.

Напомним, мы сообщали, на каких пляжах безопасно купаться в Одессе и области. Также рассказывали, какие курорты не для детей и там стоит отдыхать только взрослым.

Одесса отдых пляж Одесская область Новости Одессы цены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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