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Головна Одеса Без укриттів та з мінною загрозою — як відпочивають на Одещині

Без укриттів та з мінною загрозою — як відпочивають на Одещині

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Дата публікації: 25 червня 2025 17:25
В Лебедівці на Одещині масово відпочивають туристи попри заборону
Пляж із людьми. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Небезпечний відпочинок

У Лебедівці на Одещині попри заборону масово відпочивають туристи. Людей не зупиняє ні повна відсутність укриттів, ні реальна мінна небезпека.

Про це повідомляє Тузлівська сільрада.

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Небезпечний відпочинок

В Лебедівці, де масово відпочивають туристи, немає укриттів на випадок ворожих обстрілів. Крім того, морське дно узбережжя не обстежене на наявність вибухонебезпечних предметів. Це створює реальну загрозу для життя людей, особливо під час повітряних тривог.

Попри попереджувальні знаки та заборону на відкриття сезону, на пляжі приїжджають навіть родини з дітьми. Місцева влада закликає громадян не ризикувати життям і дотримуватися правил безпеки.

"Закликаємо кожного бути свідомим! Не ігноруйте правила безпеки, не ризикуйте життям. Це не просто пересторога — це реальна загроза, яку не можна ігнорувати", — йдеться у повідомленні Тузлівської сільради.

Додамо, офіційно дозволено відкриття лише 12 пляжів на Одещині, більшість із них — в обласному центрі та його районі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи законно відпочивати в Затоці на Одещині. А також про те, як зливали нечистоти поблизу пляжу у Чорноморці.

Одеса відпочинок пляж Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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