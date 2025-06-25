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Главная Одесса Без укрытий и с минной угрозой — как отдыхают на Одесчине

Без укрытий и с минной угрозой — как отдыхают на Одесчине

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 17:25
В Лебедевке Одесской области массово отдыхают туристы, несмотря на запрет
Пляж с людьми. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Опасный отдых

В Лебедевке Одесской области, несмотря на запрет, массово отдыхают туристы. Людей не останавливает ни полное отсутствие укрытий, ни реальная минная опасность.

Об этом сообщает Тузловский сельсовет.

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В Лебедевке, где массово отдыхают туристы, нет укрытий на случай вражеских обстрелов. Кроме того, морское дно побережья не обследовано на наличие взрывоопасных предметов. Это создает реальную угрозу для жизни людей, особенно во время воздушных тревог

Несмотря на предупредительные знаки и запрет на открытие сезона, на пляжи приезжают даже семьи с детьми. Местные власти призывают граждан не рисковать жизнью и соблюдать правила безопасности.

"Призываем каждого быть сознательным! Не игнорируйте правила безопасности, не рискуйте жизнью. Это не просто предостережение — это реальная угроза, которую нельзя игнорировать",— говорится в сообщении Тузловского сельсовета.

Добавим, официально разрешено открытие только 12 пляжей на Одесчине, большинство из них — в областном центре и его районе.

Напомним, недавно мы писали о том, законно ли отдыхать в Затоке в Одесской области. А также о том, как сливали нечистоты вблизи пляжа в Черноморце.

Одесса отдых пляж Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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