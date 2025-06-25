В Белгороде-Днестровском задержали пятерых жителей Одесской области за кражи и грабежи

Полицейский за протоколом. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полиция Одесской области задержала пятерых жителей Белгорода-Днестровского по подозрению в кражах и грабежах. Всем фигурантам грозит лишение свободы, в зависимости от совершенного преступления.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Полицейские установили, что 39-летний житель района обокрал помещения двух сограждан, когда их не было дома. В один частный дом мужчина попал, повредив окно, в другой — через незапертую дверь. Из жилищ потерпевших подозреваемый похитил холодильник, телевизор и радиоприемник.



Также, по данным следствия, 23-летний житель Белгорода-Днестровского на одной из улиц города толкнул прохожего и отобрал у него сумку, в которой находились телефон, колонка, банковские карты и деньги. А за неделю до того этот же человек вместе со своим 24-летним товарищем проникли в складское помещение местного предприятия, взломав замок на двери. Фигуранты похитили несколько металлических деталей к производственному станку.



Еще один 44-летний житель Белгорода-Днестровского похитил два телефона из барсетки незнакомца, когда тот отдыхал в центре города. Воспользовавшись отсутствием защитного пароля на одном гаджете, злоумышленник зашел в личный кабинет потерпевшего в интернет-банкинге и похитил со счета средства.



А 18-летний житель Одесской области похитил мобильный телефон у знакомой, когда она была у него в гостях.



В общем злоумышленники нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму почти 100 тысяч гривен. Фигуранты потратили на собственные нужды похищенные деньги и продали часть похищенных вещей. Все имущество было возвращено владельцам.

Какое наказание грозит

Части фигурантов сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража). Им грозит до 8 лет лишения свободы. Остальным — по ч. 4 ст. 186 Уголовного Кодекса Украины (грабеж). За такое преступление они могут получить до 10 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о суде над одесситом, который хотел переправить уклонистов в Молдову. А также о мужчине, который угрожал взорвать людей на гранате.