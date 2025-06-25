Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Кражи и грабежи — задержаны пять жителей Одесчины

Кражи и грабежи — задержаны пять жителей Одесчины

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 16:15
В Белгороде-Днестровском задержали пятерых жителей Одесской области за кражи и грабежи
Полицейский за протоколом. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Ограбления и грабежи на Одесчине Какое наказание грозит

Полиция Одесской области задержала пятерых жителей Белгорода-Днестровского по подозрению в кражах и грабежах. Всем фигурантам грозит лишение свободы, в зависимости от совершенного преступления.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Ограбления и грабежи на Одесчине

Полицейские установили, что 39-летний житель района обокрал помещения двух сограждан, когда их не было дома. В один частный дом мужчина попал, повредив окно, в другой — через незапертую дверь. Из жилищ потерпевших подозреваемый похитил холодильник, телевизор и радиоприемник.

Также, по данным следствия, 23-летний житель Белгорода-Днестровского на одной из улиц города толкнул прохожего и отобрал у него сумку, в которой находились телефон, колонка, банковские карты и деньги. А за неделю до того этот же человек вместе со своим 24-летним товарищем проникли в складское помещение местного предприятия, взломав замок на двери. Фигуранты похитили несколько металлических деталей к производственному станку.

Еще один 44-летний житель Белгорода-Днестровского похитил два телефона из барсетки незнакомца, когда тот отдыхал в центре города. Воспользовавшись отсутствием защитного пароля на одном гаджете, злоумышленник зашел в личный кабинет потерпевшего в интернет-банкинге и похитил со счета средства.

А 18-летний житель Одесской области похитил мобильный телефон у знакомой, когда она была у него в гостях.

В общем злоумышленники нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму почти 100 тысяч гривен. Фигуранты потратили на собственные нужды похищенные деньги и продали часть похищенных вещей. Все имущество было возвращено владельцам.

Какое наказание грозит

Части фигурантов сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража). Им грозит до 8 лет лишения свободы. Остальным — по ч. 4 ст. 186 Уголовного Кодекса Украины (грабеж). За такое преступление они могут получить до 10 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о суде над одесситом, который хотел переправить уклонистов в Молдову. А также о мужчине, который угрожал взорвать людей на гранате.

Одесса кража грабеж Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации