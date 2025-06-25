У Білгороді-Дністровському затримали п'ятьох жителів Одещини за крадіжки та грабежі

Поліцейський за протоколом. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Поліція Одещини затримала п'ятьох мешканців Білгорода-Дністровського за підозрою у крадіжках та грабежах. Усім фігурантам загрожує позбавлення волі, залежно від скоєного злочину.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Поліцейські встановили, що 39-річний житель району обікрав домоволодіння двох співмістян, коли їх не було вдома. До одного приватного будинку чоловік потрапив, пошкодивши вікно, до іншого — через незачинені двері. З осель потерпілих підозрюваний викрав холодильник, телевізор та радіоприймач.



Також, за даними слідства, 23-річний житель Білгорода-Дністровського на одній із вулиць міста штовхнув перехожого та відібрав у нього сумку, в якій знаходились телефон, колонка, банківські картки та гроші. А за тиждень до того ця ж особа разом зі своїм 24-річним товаришем проникли до складського приміщення місцевого підприємства, зламавши замок на дверях. Фігуранти викрали кілька металевих деталей до виробничого станка.



Ще один 44-річний житель Білгорода-Дністровського викрав два телефони з барсетки незнайомця, коли той відпочивав у середмісті. Скориставшись відсутністю захисного пароля на одному гаджеті, зловмисник зайшов до особистого кабінету потерпілого в інтернет-банкінгу і викрав з рахунку кошти.



А 18-річний мешканець Одещини викрав мобільний телефон у знайомої, коли вона була у нього в гостях.



Загалом зловмисники завдали потерпілим матеріальних збитків на суму майже 100 тисяч гривень. Фігуранти витратили на власні потреби викрадені гроші і продали частину викрадених речей. Усе майно було повернуте власникам.

Яке покарання загрожує

Частині фігурантів повідомлено про підозру за за ч. 4 ст. 185 (крадіжка). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Решті — за ч. 4 ст. 186 Кримінального Кодексу України (грабіж). За такий злочин вони можуть отримати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над одеситом, який хотів переправити ухилянтів у Молдову. А також про чоловіка, який погрожував підірвати людей на гранаті.