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Главная Одесса Одесчина в лидерах по количеству штрафов от ТЦК — рейтинг

Одесчина в лидерах по количеству штрафов от ТЦК — рейтинг

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Дата публикации 25 июня 2025 13:55
Одесская область в лидерах по количеству штрафов от ТЦК - рейтинг по регионам
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК и СП
Ключові моменти Штрафы от ТЦК Статистика по регионам

Одесская область заняла четвертое место по количеству штрафов от ТЦК. Опережают наш регион в рейтинге только город Киев, Днепропетровская и Сумская области.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

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Штрафы от ТЦК

С начала 2025 года в Украине уже открыли 28 212 производств за нарушение правил воинского учета. Только с апреля штрафов стало больше на 11,2 тысячи. Каждый пятый из них, правда, уже был закрыт в этом году. Рекорд поставил Черниговский районный ТЦК, инициировав аж 8 дел против одного мужчины.

Почти все производства касаются мужчин, на женщин их сейчас открыто лишь 46. Чаще всего ТЦК штрафуют мужчин в возрасте от 25 до 45 лет (в 82% случаев).

Статистика по регионам

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев — в столице открыли 3 835 производств с начала года. На втором месте оказалась Днепропетровская область (2 984), а на третьем — Сумская (2 464). Далее следует Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области. Всего девять регионов Украины уже набрали более тысячи дел.

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Статистика по регионам. Фото: скриншот инфографики Опендатабота

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который не явился на пункт сбора ТЦК по мобилизации. А также о штрафах для владельцев собак в июле.

Одесса рейтинг штрафы Новости Одессы ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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