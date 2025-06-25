Одещина у лідерах за кількістю штрафів від ТЦК - рейтинг по регіонах

Одещина у лідерах за кількістю штрафів від ТЦК — рейтинг
Одещина посіла четверте місце за кількістю штрафів від ТЦК. Випереджають наш регіон у рейтингу лише місто Київ, Дніпропетровщина та Сумщина.
Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.
Штрафи від ТЦК
З початку 2025 року в Україні вже відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Лише з квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі. Кожний п'ятий з них, щоправда, був закритий цьогоріч. Рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, ініціювавши аж 8 справ проти одного чоловіка.
Майже всі провадження стосуються чоловіків, на жінок їх зараз відкрито лише 46. Найчастіше ТЦК штрафують чоловіків віком від 25 до 45 років (у 82% випадків).
Статистика за регіонами
Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — у столиці відкрили 3 835 проваджень з початку року. На другому місці опинилася Дніпропетровська область (2 984), а на третьому — Сумська (2 464). Далі слідує Одещина (2 438) та Харківщина (2 151). Усього дев’ять регіонів України вже мають більше тисячі справ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який не явився на пункт збору ТЦК за мобілізацією. А також про штрафи для власників собак у липні.
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