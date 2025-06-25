Одещина у лідерах за кількістю штрафів від ТЦК - рейтинг по регіонах

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК та СП

Одещина посіла четверте місце за кількістю штрафів від ТЦК. Випереджають наш регіон у рейтингу лише місто Київ, Дніпропетровщина та Сумщина.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.

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Штрафи від ТЦК

З початку 2025 року в Україні вже відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Лише з квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі. Кожний п'ятий з них, щоправда, був закритий цьогоріч. Рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, ініціювавши аж 8 справ проти одного чоловіка.

Майже всі провадження стосуються чоловіків, на жінок їх зараз відкрито лише 46. Найчастіше ТЦК штрафують чоловіків віком від 25 до 45 років (у 82% випадків).

Статистика за регіонами

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — у столиці відкрили 3 835 проваджень з початку року. На другому місці опинилася Дніпропетровська область (2 984), а на третьому — Сумська (2 464). Далі слідує Одещина (2 438) та Харківщина (2 151). Усього дев’ять регіонів України вже мають більше тисячі справ.

Статистика за регіонами. Фото: скриншот інфографіки Опендатаботу

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який не явився на пункт збору ТЦК за мобілізацією. А також про штрафи для власників собак у липні.