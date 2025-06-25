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Головна Одеса Одещина у лідерах за кількістю штрафів від ТЦК — рейтинг

Одещина у лідерах за кількістю штрафів від ТЦК — рейтинг

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Дата публікації: 25 червня 2025 13:55
Одещина у лідерах за кількістю штрафів від ТЦК - рейтинг по регіонах
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК та СП
Ключові моменти Штрафи від ТЦК Статистика за регіонами

Одещина посіла четверте місце за кількістю штрафів від ТЦК. Випереджають наш регіон у рейтингу лише місто Київ, Дніпропетровщина та Сумщина. 

Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.

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Штрафи від ТЦК

З початку 2025 року в Україні вже відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Лише з квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі. Кожний п'ятий з них, щоправда, був закритий цьогоріч. Рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, ініціювавши аж 8 справ проти одного чоловіка.

Майже всі провадження стосуються чоловіків,  на жінок їх зараз відкрито лише 46. Найчастіше ТЦК штрафують чоловіків віком від 25 до 45 років (у 82% випадків).

Статистика за регіонами 

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — у столиці відкрили 3 835 проваджень з початку року. На другому місці опинилася Дніпропетровська область (2 984), а на третьому — Сумська (2 464). Далі слідує Одещина (2 438) та Харківщина (2 151). Усього дев’ять регіонів України вже мають більше тисячі справ. 

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Статистика за регіонами. Фото: скриншот інфографіки Опендатаботу

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який не явився на пункт збору ТЦК за мобілізацією. А також про штрафи для власників собак у липні.

Одеса рейтинг штрафи Новини Одеси ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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