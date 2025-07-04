На Одещині приберуть з обліку Мінкульту 2 пам'ятника поету Пушкіну

Пам'ятник Пушкіну у Болграді. Фото: Пам'ятники Пушкіну

Міністерство культури планує зняти з обліку ряд російських/радянських пам'ятників на території Одеської області. Йдеться про монументи поету Олександру Пушкіну у деяких населених пунктах регіону.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".

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Яких пам'ятників торкнеться

Міністерство культури готує наказ про виведення російських/радянських пам'ятників з обліку на території Одеської області. Це торкнеться монументів поету Олександру Пушкіну у містах Болград і Татарбунари.

Пам'ятник Пушкіну у Болграді (на вул. Руслана Прусова), що був поставлений на облік у 1971 році, буде знятий через те, що він не був занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та не є об'єктом культурної спадщини. Те ж стосується й монументу поету у Татарбунарах, що стояв там з 1984 року. Відповідні рекомендації до Мінкульту надійшли від Українського інституту національної пам'яті.

"Також інформуємо, що подання з боку Одеської обласної військової адміністрації щодо занесення цього об'єкта до Реєстру до Міністерства не надходило",— йдеться у відповіді Мінкульту на запит активістів.

Відповідь Мінкульту. Фото: "Деколонізація. Україна"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що думають містяни про пам'ятник Пушкіну в Одесі. А також про те, чому монумент на честь поета в нашому місті зносити не будуть.