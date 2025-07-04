Мешканець Одещини привіз із фронту гранату і кинув її у двір сусідки

Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція України

Мешканець Одещини привіз із фронту бойову гранату та, бувши під алкоголем, кинув її у двір сусідки, з якою у нього були конфліктні стосунки. Жінка викликала поліцію, правоохоронці затримали чоловіка та відкрили на нього кримінальну справу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Жителька Піщанської ОТГ повідомила поліцейському офіцеру громади про те, що сусід, з яким у неї тривалі неприязні стосунки, кинув на її подвір’я гранату і після вибуху втік. Господарі перебували у будинку, але, на щастя, не зазнали травм.



При обстеженні домоволодіння жінки було виявлено часткове пошкодження зовнішньої стіни житлового будинку та вікон. Поліцейські вилучили осколки від предмета, що вибухнув, для проведення експертизи. За попереднім висновком фахівців, це була граната Ф-1.

Речові докази на місці події. Фото: Національна поліція України

Того ж вечора правоохоронці розшукали та затримали 42-річного підозрюваного. Як з'ясувалося, гранату він привіз із зони бойових дій, а кинув її у стані алкогольного сп'яніння.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про солдата, який стріляв у людей біля бару. А також про мешканця Одещини, який хотів підірвати сусідів гранатою.