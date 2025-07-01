Миллиарды на восстановление дорог в Одессе — какие источники финансирования

Дорога возле Одессы. Фото иллюстративное: uatv.ua

На обновление дорог в Одессе планируют потратить 1,26 миллиардов гривен. Чтобы снизить нагрузку на бюджет города, депутаты хотят привлекать дополнительные источники финансирования.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

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Всего в течение следующих трех лет в Одессе потратят 1,26 млрд грн на обновление дорог города. Тротуары и внутриквартальные проезды будут стоить 255 млн грн, а текущий ремонт уличной сети — 630 млн грн. По словам Петра Обухова, привлечь планируют не только средства из городского бюджета.

"У нас такие громкие цифры, но на самом деле это немного. Однако это не только бюджет, но и другие источники финансирования", — сказал депутат горсовета Петр Обухов.

Кроме того, депутаты заложили 220 млн грн на ремонт улицы Генуэзской, и 110 млн грн на восстановление Балтиморской.

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Также члены комиссии решили отложить строительство площадки для эвакуированных автомобилей на 2026 и 2027 годы. На это в дальнейшем предполагается потратить 10 миллионов из бюджета, по 5 из них на каждый год.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько будет стоить ремонт Ивановского моста. А также о 337 миллионах, которые потратят на систему оповещения.