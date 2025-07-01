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Головна Одеса Ремонт Іванівського мосту в Одесі — вартість знову зросла

Ремонт Іванівського мосту в Одесі — вартість знову зросла

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 12:22
Скільки мільярдів витратять на оновлення Іванівського мосту в Одесі
Одеська мерія. Фото: Одеська міська рада

Реконструкція Іванівського шляхопроводу в Одесі буде коштувати 1,7 млрд. гривень. Однак такі немалі кошти в міськраді сподіваються отримати державного бюджету. 

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань транспорту та дорожнього господарства Одеської міської ради.

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У міському бюджеті наразі немає 1,7 мільярдів гривень, які потрібні на ремонт Іванівського шляхопроводу. Тому в міськраді очікують фінансування від Києва, без якого відновлення споруди не уявляється можливим.

"Це інші джерела, тобто в бюджеті ми не маємо такої можливості і наврядче будемо мати. Це тільки фінансування з Києва, як і планувалося колись",— каже депутат міськради Петро Обухов.

Чому відкладали ремонт

За 55 років Іванівський міст жодного разу не ремонтували. Тому, у лютому 2021 року в Одесі обмежили рух вантажівок цим шляхопроводом. Рішення ухвалили через його незадовільний експлуатаційний стан.

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 30 грудня 2022 року оголосило тендер для обрання компанії, якій заплатять за реконструкцію Іванівського шляхопроводу. Переможцем стала ТОВ "Автомагістраль-Південь". Очікувана вартість склала 1 мільярд 629 мільйонів 129,3 тисячі гривень. Однак ремонт відклали через позови Держаудитслужби стосовно порушень в процедурі закупівлі робіт.

У січні 2025 року Господарський суд Одеської області розірвав договір із підрядником, оскільки визнав фінансування робіт безпідставним та таким, що не узгоджується з вимогами Бюджетного кодексу України. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про інспекцію депутатів міськради щодо доріг на кладовищі. А також про 337 мільйонів, які витратять на систему оповіщення.

Одеса ремонт гроші міська рада Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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