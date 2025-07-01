Братчук прокомментировал заявление спикера Путина Пескова о том, что Одесса — российский город

Россияне грезят Одессой, когда на фронте у них провал, — Братчук
В России мечтают о захвате Одессы каждый раз, когда у ВС РФ что-то идет не по плану. А скандальные заявления относительно нашего города должны служить элементом давления и отвлекать общественность от неудач на фронте.
Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Зачем вспомнили Одессу
В последнее время у россиян все складывается далеко не так, как им бы хотелось. По словам Сергея Братчука, осуществлять все свои намерения у ВС РФ пока не получается, а ресурсы постепенно истощаются. Поэтому упоминание об Одессе призвано отвлечь внимание от провалов на фронте и служит своеобразным элементом давления.
"У россиян складывается далеко не так, как запланировано. Сложная ситуация на фронте, на линии боевого соприкосновения. Когда идет все не так, россияне начинают вытаскивать какие-то крапленые карты. Одна из них — тема Одессы. И видим, что это периодически повторяется", — говорит Сергей Братчук.
Заявление Пескова
Добавим, речь идет о скандальном заявлении пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что история Одессы неразрывно связана с Россией. Свои слова он адресовал мэру нашего города Геннадию Труханову, который недавно заявил обратное и посоветовал активистам меньше слушать российского президента.
Напомним, недавно мы писали о том, какие планы имеет РФ на Одессу. А также о том, что Россия хочет дойти до границ с Румынией и Молдовой.
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