Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне грезят Одессой, когда на фронте у них провал, — Братчук

Россияне грезят Одессой, когда на фронте у них провал, — Братчук

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 10:57
Братчук прокомментировал заявление спикера Путина Пескова о том, что Одесса — российский город
Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В России мечтают о захвате Одессы каждый раз, когда у ВС РФ что-то идет не по плану. А скандальные заявления относительно нашего города должны служить элементом давления и отвлекать общественность от неудач на фронте.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Зачем вспомнили Одессу

В последнее время у россиян все складывается далеко не так, как им бы хотелось. По словам Сергея Братчука, осуществлять все свои намерения у ВС РФ пока не получается, а ресурсы постепенно истощаются. Поэтому упоминание об Одессе призвано отвлечь внимание от провалов на фронте и служит своеобразным элементом давления.

"У россиян складывается далеко не так, как запланировано. Сложная ситуация на фронте, на линии боевого соприкосновения. Когда идет все не так, россияне начинают вытаскивать какие-то крапленые карты. Одна из них — тема Одессы. И видим, что это периодически повторяется", — говорит Сергей Братчук.

Заявление Пескова

Добавим, речь идет о скандальном заявлении пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что история Одессы неразрывно связана с Россией. Свои слова он адресовал мэру нашего города Геннадию Труханову, который недавно заявил обратное и посоветовал активистам меньше слушать российского президента.

Напомним, недавно мы писали о том, какие планы имеет РФ на Одессу. А также о том, что Россия хочет дойти до границ с Румынией и Молдовой.

Одесса Дмитрий Песков Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации