Братчук прокомментировал заявление спикера Путина Пескова о том, что Одесса — российский город

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В России мечтают о захвате Одессы каждый раз, когда у ВС РФ что-то идет не по плану. А скандальные заявления относительно нашего города должны служить элементом давления и отвлекать общественность от неудач на фронте.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Зачем вспомнили Одессу

В последнее время у россиян все складывается далеко не так, как им бы хотелось. По словам Сергея Братчука, осуществлять все свои намерения у ВС РФ пока не получается, а ресурсы постепенно истощаются. Поэтому упоминание об Одессе призвано отвлечь внимание от провалов на фронте и служит своеобразным элементом давления.

"У россиян складывается далеко не так, как запланировано. Сложная ситуация на фронте, на линии боевого соприкосновения. Когда идет все не так, россияне начинают вытаскивать какие-то крапленые карты. Одна из них — тема Одессы. И видим, что это периодически повторяется", — говорит Сергей Братчук.

Заявление Пескова

Добавим, речь идет о скандальном заявлении пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что история Одессы неразрывно связана с Россией. Свои слова он адресовал мэру нашего города Геннадию Труханову, который недавно заявил обратное и посоветовал активистам меньше слушать российского президента.

Напомним, недавно мы писали о том, какие планы имеет РФ на Одессу. А также о том, что Россия хочет дойти до границ с Румынией и Молдовой.