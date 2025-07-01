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Главная Одесса Одесситам сегодня отключат свет — кому готовить повербанки

Одесситам сегодня отключат свет — кому готовить повербанки

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 09:47
Массовое отключение света в Одессе сегодня - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество (когда появится свет)
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 1 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города будут обесточены. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, после завершения восстановительных мероприятий.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Вертелецкого, 47в,
  • Дмитриевская, 57,
  • Китобойная, 48а-110,
  • Костанди,
  • Николая Кулиша,
  • Люстдорфская дорога,
  • С. Шелухина,
  • Планетная,
  • Ралли, 7,9,
  • дорога Фонтанская,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,
  • переулок 2-й Обильный, 2-20,
  • переулок 5-й Ульяновский, 1-19а,
  • переулок Ванный,
  • переулок Приморский, 1, 3/9, 4/7, 11, 15,
  • переулок Ульяновский, 4,15а,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34, 36,38,40,
  • просп. Небесной Сотни, 89, 89А, 91.

Работы до 17.00- 20:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садовая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • Наклонная, 17/1,
  • Наклонная,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок 2-й Деревообрабатывающий,
  • переулок 2-й, 3-й Дунаевского,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 11,11/а, 10,12,20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Академическая, 20а, 20б,
  • Савельева Артура, 22,
  • Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,
  • Тенистая, 3-14,
  • Чумацкая, 7,41,
  • дорога Фонтанская, 49/1.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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