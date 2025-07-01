Массовое отключение света в Одессе сегодня - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество (когда появится свет)

Одесситам сегодня отключат свет — кому готовить повербанки
Сегодня, 1 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города будут обесточены. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, после завершения восстановительных мероприятий.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Вертелецкого, 47в,
- Дмитриевская, 57,
- Китобойная, 48а-110,
- Костанди,
- Николая Кулиша,
- Люстдорфская дорога,
- С. Шелухина,
- Планетная,
- Ралли, 7,9,
- дорога Фонтанская,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,
- переулок 2-й Обильный, 2-20,
- переулок 5-й Ульяновский, 1-19а,
- переулок Ванный,
- переулок Приморский, 1, 3/9, 4/7, 11, 15,
- переулок Ульяновский, 4,15а,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 34, 36,38,40,
- просп. Небесной Сотни, 89, 89А, 91.
Работы до 17.00- 20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Донецкая, 5-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68б,
- Наклонная, 17/1,
- Наклонная,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок 2-й Деревообрабатывающий,
- переулок 2-й, 3-й Дунаевского,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 11,11/а, 10,12,20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Академическая, 20а, 20б,
- Савельева Артура, 22,
- Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,
- Тенистая, 3-14,
- Чумацкая, 7,41,
- дорога Фонтанская, 49/1.
Работы до 18:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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