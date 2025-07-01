Массовое отключение света в Одессе сегодня - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество (когда появится свет)

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 1 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города будут обесточены. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, после завершения восстановительных мероприятий.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Вертелецкого, 47в,

Дмитриевская, 57,

Китобойная, 48а-110,

Костанди,

Николая Кулиша,

Люстдорфская дорога,

С. Шелухина,

Планетная,

Ралли, 7,9,

дорога Фонтанская,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,

переулок 2-й Обильный, 2-20,

переулок 5-й Ульяновский, 1-19а,

переулок Ванный,

переулок Приморский, 1, 3/9, 4/7, 11, 15,

переулок Ульяновский, 4,15а,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 34, 36,38,40,

просп. Небесной Сотни, 89, 89А, 91.

Работы до 17.00- 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садовая,

Большая Садовая,

Глаубермана,

Донецкая, 5-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68б,

Наклонная, 17/1,

Наклонная,

Чайкова,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок 2-й Деревообрабатывающий,

переулок 2-й, 3-й Дунаевского,

переулок Квантовый,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

ул. Украинки Леси, 11,11/а, 10,12,20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Академическая, 20а, 20б,

Савельева Артура, 22,

Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,

Тенистая, 3-14,

Чумацкая, 7,41,

дорога Фонтанская, 49/1.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.