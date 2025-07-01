Масове відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику (коли з'явиться світло)

Одеситам сьогодні відключать світло — кому готувати повербанки
Сьогодні, 1 липня, в Одесі комунальники будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста будуть знеструмлені. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, після завершення відновлювальних заходів.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Вертелецького, 47в,
- Дмитріївська, 57,
- Китобійна, 48а-110,
- Костанді,
- Миколи Куліша,
- Люстдорфська дорога,
- С. Шелухина,
- Планетна,
- Ралі, 7,9,
- дорога Фонтанська,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василя Кандинського,
- пров. 2-й Рясний, 2-20,
- пров. 5-й Ульянівський, 1-19а,
- пров. Ванний,
- пров. Приморський, 1, 3/9, 4/7, 11, 15,
- пров. Ульянівський, 4,15а,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 34, 36,38,40,
- просп. Небесної Сотні, 89, 89А, 91.
Роботи до 17.00- 20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садова,
- Велика Садова,
- Глаубермана,
- Донецька, 5-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а,
- О. Кошиця,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68б,
- Наклона, 17/1,
- Похила,
- Чайкова,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. 2-й Деревообробний,
- пров. 2-й, 3-й Дунаєвського,
- пров. Квантовий,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- вул. Українки Лесі, 11,11/а, 10,12,20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Академічна, 20а, 20б,
- Савельєва Артура, 22,
- Сонячна, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,
- Тіниста, 3-14,
- Чумацька, 7,41,
- дорога Фонтанська, 49/1.
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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