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Головна Одеса Одеситам сьогодні відключать світло — кому готувати повербанки

Одеситам сьогодні відключать світло — кому готувати повербанки

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 09:47
Масове відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику (коли з'явиться світло)
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 1 липня, в Одесі комунальники будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста будуть знеструмлені. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, після завершення відновлювальних заходів.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Вертелецького, 47в,
  • Дмитріївська, 57,
  • Китобійна, 48а-110,
  • Костанді,
  • Миколи Куліша,
  • Люстдорфська дорога,
  • С. Шелухина,
  • Планетна,
  • Ралі, 7,9,
  • дорога Фонтанська,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василя Кандинського,
  • пров. 2-й Рясний, 2-20,
  • пров. 5-й Ульянівський, 1-19а,
  • пров. Ванний,  
  • пров. Приморський, 1, 3/9, 4/7, 11, 15,
  • пров. Ульянівський, 4,15а,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34, 36,38,40,
  • просп. Небесної Сотні, 89, 89А, 91.

Роботи до 17.00- 20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садова,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана,
  • Донецька, 5-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • О. Кошиця,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68б,
  • Наклона, 17/1,
  • Похила,
  • Чайкова,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. 2-й Деревообробний,
  • пров. 2-й, 3-й Дунаєвського,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • вул. Українки Лесі, 11,11/а, 10,12,20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • Академічна, 20а, 20б,
  • Савельєва Артура, 22,
  • Сонячна, 1/1-1,1/корп.2,1б,16,  2а,3/корп.1,
  • Тіниста, 3-14,
  • Чумацька, 7,41,
  • дорога Фонтанська, 49/1.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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