Масове відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику (коли з'явиться світло)

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 1 липня, в Одесі комунальники будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста будуть знеструмлені. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, після завершення відновлювальних заходів.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Вертелецького, 47в,

Дмитріївська, 57,

Китобійна, 48а-110,

Костанді,

Миколи Куліша,

Люстдорфська дорога,

С. Шелухина,

Планетна,

Ралі, 7,9,

дорога Фонтанська,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василя Кандинського,

пров. 2-й Рясний, 2-20,

пров. 5-й Ульянівський, 1-19а,

пров. Ванний,

пров. Приморський, 1, 3/9, 4/7, 11, 15,

пров. Ульянівський, 4,15а,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 34, 36,38,40,

просп. Небесної Сотні, 89, 89А, 91.

Роботи до 17.00- 20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садова,

Велика Садова,

Глаубермана,

Донецька, 5-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а,

О. Кошиця,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68б,

Наклона, 17/1,

Похила,

Чайкова,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. 2-й Деревообробний,

пров. 2-й, 3-й Дунаєвського,

пров. Квантовий,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

вул. Українки Лесі, 11,11/а, 10,12,20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

Академічна, 20а, 20б,

Савельєва Артура, 22,

Сонячна, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,

Тіниста, 3-14,

Чумацька, 7,41,

дорога Фонтанська, 49/1.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.