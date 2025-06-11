Россия хочет захватить Одесскую область, поэтому Украина нуждается в гарантиях безопасности от стран Запада - Зеленский

Военный РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Одесская область является одной из целей России в этой захватнической войне. Она хочет ее захватить, или уничтожить как это сделала со многими городами и нашими селами на оккупированных территориях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Украина — юго-восточная Европа" в Одессе.

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Дойти до Молдовы и Румынии

Владимир Зеленский заявил, что Россия мечтает о том, чтобы захватить не только Одессу, но и весь регион, дойдя до границ с Молдовой и Румынией. Если же РФ даже согласится на мир — без практического пакета гарантий безопасности со стороны Запада враг может напасть снова.

"Нам нужны долгосрочные гарантии, что этого больше никогда не произойдет. Вот почему я снова прошу всех вас подготовить гарантии безопасности после этой войны на практической основе. От противовоздушной обороны, киберугроз — нам нужны реальные инструменты для сдерживания и быстрого реагирования", — сказал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также призвал пересмотреть все международные соглашения, в частности те, что касаются сотрудничества армий, чтобы обеспечить безопасность европейских наций.

Напомним, недавно мы писали об обострении ситуации и постоянных штурмах на юге страны. А также о последствиях ночной атаки в Одесской области.