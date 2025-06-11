Росія хоче захопити Одещину, тому Україна потребує гарантій безпеки від країн Заходу - Зеленський

Військовий РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Одещина є однією з цілей Росії у цій загарбницькій війні. Вона хоче її захопити, або знищити як це зробила з багатьма містами і нашими селами на окупованих територіях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Україна — південно-східна Європа" в Одесі.

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Дійти до Молдови та Румунії

Володимир Зеленський заявив, що Росія мріє про те, щоб захопити не тільки Одесу, але й весь регіон, дійшовши до кордонів з Молдовою та Румунією. Якщо ж РФ навіть погодиться на мир — без практичного пакету гарантій безпеки зі сторони Заходу ворог може напасти знов.

"Нам потрібні довгострокові гарантії, що цього більше ніколи не станеться. Ось чому я знову прошу всіх вас підготувати гарантії безпеки після цієї війни на практичній основі. Від протиповітряної оборони, кіберзагроз — нам потрібні реальні інструменти для стримування та швидкого реагування"— сказав президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також закликав переглянути усі міжнародні угоди, зокрема ті, що стосуються співробітництва армій, аби забезпечити безпеку європейських націй.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загострення ситуації та постійні штурми на півдні країни. А також про про наслідки нічної атаки на Одещину.