Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія мріє дійти до кордонів з Румунією та Молдовою,— Зеленський

Росія мріє дійти до кордонів з Румунією та Молдовою,— Зеленський

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 19:39
Росія хоче захопити Одещину, тому Україна потребує гарантій безпеки від країн Заходу - Зеленський
Військовий РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ
Ключові моменти Дійти до Молдови та Румунії

Одещина є однією з цілей Росії у цій загарбницькій війні. Вона хоче її захопити, або знищити як це зробила з багатьма містами і нашими селами на окупованих територіях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Україна — південно-східна Європа" в Одесі.

Реклама
Читайте також:

Дійти до Молдови та Румунії

Володимир Зеленський заявив, що Росія мріє про те, щоб захопити не тільки Одесу, але й весь регіон, дійшовши до кордонів з Молдовою та Румунією. Якщо ж РФ навіть погодиться на мир — без практичного пакету гарантій безпеки зі сторони Заходу ворог може напасти знов.

"Нам потрібні довгострокові гарантії, що цього більше ніколи не станеться. Ось чому я знову прошу всіх вас підготувати гарантії безпеки після цієї війни на практичній основі. Від протиповітряної оборони, кіберзагроз — нам потрібні реальні інструменти для стримування та швидкого реагування"— сказав президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також закликав переглянути усі міжнародні угоди, зокрема ті, що стосуються співробітництва армій, аби  забезпечити безпеку європейських націй.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загострення ситуації та постійні штурми на півдні країни. А також про про наслідки нічної атаки на Одещину.

Володимир Зеленський Одеса Новини Одеси війна в Україні гарантії безпеки
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації