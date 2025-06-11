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Главная Одесса Постоянные штурмы и обстрелы — ситуация на юге обостряется

Постоянные штурмы и обстрелы — ситуация на юге обостряется

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Дата публикации 11 июня 2025 14:30
Россия активизировалась на Херсонском направлении - увеличилось количество штурмов и обстрелов
Военные РФ. Фото иллюстративное: EPA/UPG

На южном фронте растет напряжение: враг снова активизировался на Приднепровском направлении. Кроме того, значительно увеличилось количество штурмов и дроновых обстрелов Херсонщины.

Об этом рассказал спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Напряжение на юге растет

По данным Владислава Волошина, ситуация на юге постоянно обостряется. Особенно это касается именно Херсонского направления. Только за прошедшие сутки российские войска совершили три штурма в районе Антоновских мостов. Однако все они оказались безуспешными.

"Напряжение довольно сильное, враг не уменьшает интенсивность действий. Противник за минувшие сутки совершил три штурмовых действия в районе Антоновских мостов. Ситуация постоянно остается напряженной", — говорит спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин.

Владислав Волошин также добавил, что враг еще более активно начал применять дроны-камикадзе и различные виды артиллерии.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки в Одесской области. А также об угрозе от мин в Черном море.

Одесса Херсонская область Новости Одессы война в Украине штурм
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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