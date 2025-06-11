Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Постійні штурми та обстріли — ситуація на півдні загострюється

Постійні штурми та обстріли — ситуація на півдні загострюється

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 14:30
Росія активізувалася на Херсонському напрямку - побільшало штурмів і обстрілів
Військові РФ. Фото ілюстративне: EPA/UPG
Ключові моменти Напруга на півдні зростає

На південному фронті зростає напруга: ворог знову активізувався на Придніпровському напрямку. Крім того, значно побільшало штурмів та дронових обстрілів Херсонщини.

Про це розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Напруга на півдні зростає

За даними Владислава Волошина, ситуація на півдні постійно загострюється. Особливо це стосується саме Херсонського напрямку. Впродовж лише минулої доби російські війська здійснили три штурми в районі Антонівських мостів. Однак, всі вони виявилися безуспішними.

 "Напруга доволі сильна, ворог не зменшує інтенсивність дій. Противник за минулу добу здійснив три штурмові дії в районі Антонівських мостів. Ситуація постійно залишається напруженою", — каже речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Владислав Волошин також додав, що ворог ще більш активно почав застосовувати дрони-камікадзе та різні види артилерії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про загрозу від мін у Чорному морі.

Одеса Херсонська область Новини Одеси війна в Україні штурм
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації