Росія активізувалася на Херсонському напрямку - побільшало штурмів і обстрілів

Військові РФ. Фото ілюстративне: EPA/UPG

На південному фронті зростає напруга: ворог знову активізувався на Придніпровському напрямку. Крім того, значно побільшало штурмів та дронових обстрілів Херсонщини.

Про це розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

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Напруга на півдні зростає

За даними Владислава Волошина, ситуація на півдні постійно загострюється. Особливо це стосується саме Херсонського напрямку. Впродовж лише минулої доби російські війська здійснили три штурми в районі Антонівських мостів. Однак, всі вони виявилися безуспішними.

"Напруга доволі сильна, ворог не зменшує інтенсивність дій. Противник за минулу добу здійснив три штурмові дії в районі Антонівських мостів. Ситуація постійно залишається напруженою", — каже речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Владислав Волошин також додав, що ворог ще більш активно почав застосовувати дрони-камікадзе та різні види артилерії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про загрозу від мін у Чорному морі.