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Главная Одесса Планы РФ на Одесчину — Братчук о заявлении Зеленского

Планы РФ на Одесчину — Братчук о заявлении Зеленского

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Дата публикации 12 июня 2025 19:37
Братчук прокомментировал заявление Зеленского о планах России дойти до границ с Молдовой и Румынией
Владимир Зеленский на саммите. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Мотивация для одесситов Заявление Зеленского

Заявление Зеленского о том, что РФ хочет дойти до границ с Молдовой и Румынией должно служить мотивацией для всех нас продолжать борьбу. Однако России, учитывая текущую ситуацию, не удастся воплотить свои планы в жизнь.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Мотивация для одесситов

Сергей Братчук считает, что Одесса, как морская столица Украины всегда остается в поле зрения России. Именно поэтому мы должны усиливать средства противовоздушной обороны, чтобы отражать регулярные воздушные атаки врага. Однако планы РФ вряд ли удастся воплотить в жизнь, поскольку ВСУ имеют все преимущества в Черном море.

"У россиян сегодня в Черном море дела не очень хорошие, мягко говоря. Битва за акваторию еще не выиграна, но те бои, которые состоялись, они сдерживают россиян и после начала полномасштабки мы нанесли им огромные удары",— говорит Сергей Братчук.

Кроме того, Сергей Братчук добавил, что слова президента должны служить для нас мотивацией для продолжения борьбы.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский на саммите в Одессе заявил, что Россия мечтает о том, чтобы захватить не только наш город, но и весь регион, дойдя до границ с Молдовой и Румынией. Если же РФ даже согласится на мир — без практического пакета гарантий безопасности со стороны запада враг может напасть снова.

Напомним, недавно мы писали о том, что после выборов в Молдове Одесса может оказаться под угрозой. А также о заявлении Виктории Форнуте о захвате части нашего региона.

Владимир Зеленский Одесса Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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