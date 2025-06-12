Братчук прокоментував заяву Зеленського щодо планів Росії дійти до кордонів з Молдовою та Румунією

Володимир Зеленський на саміті. Фото: Новини.LIVE

Заява Зеленського про те, що РФ хоче дійти до кордонів з Молдовою та Румунією має слугувати мотивацією для всіх нас продовжувати боротьбу. Однак Росії, з огляду на поточну ситуацію, не вдасться втілити свої плани у життя.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

Реклама

Читайте також:

Мотивація для одеситів

Сергій Братчук вважає, що Одеса, як морська столиця України, завжди залишається у полі зору Росії. Саме тому ми повинні підсилювати засоби протиповітряної оборони, аби відбивати регулярні повітряні атаки ворога. Однак плани РФ наврядче вдасться втілити в життя, оскільки ЗСУ мають усі переваги в Чорному морі.

"У росіян сьогодні в Чорному морі справи не дуже добрі, м'яко кажучи. Битва за акваторію ще не виграна, але ті бої, які відбулися, вони стримують росіян і після початку повномасштабки ми нанесли їм величезні удари",— каже Сергій Братчук.

Крім того, Сергій Братчук додав, що слова президента повинні слугувати для нас мотивацією для продовження боротьби.

Заява Зеленського

Володимир Зеленський на саміті в Одесі заявив, що Росія мріє про те, щоб захопити не тільки нашек місто, але й весь регіон, дійшовши до кордонів з Молдовою та Румунією. Якщо ж РФ навіть погодиться на мир — без практичного пакету гарантій безпеки зі сторони заходу ворог може напасти знов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що після виборів у Молдові Одеса може опинитися під загрозою. А також про заяву Вікторії Форнуте щодо захоплення частини нашого регіону.