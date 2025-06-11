Майа Санду в Одесі - заявила що безпека Молдови залежить від України

Майа Санду на саміті в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Президентка Молдови Майя Санду виступила з різкою та чіткою заявою про спільну відповідальність Європи у протистоянні російській агресії. Вона наголосила, що війна проти України — це не лише національна трагедія, а й глобальна загроза, яка потребує консолідованої відповіді.

Про це Мая Санду заявила під час саміту "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одесі.

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Відносини України та Молдови

Майбутнє Молдови, як і інших демократичних держав регіону, безпосередньо залежить від стійкості України у війні з Росією. Майя Санду закликала партнерів не лише підтримувати Україну, а й усвідомити: її боротьба — це спільна справа.

"Ми вболіваємо за вас, за вашу силу та за мир. Ми стоїмо з Україною, бо переконані, що Україна є наріжним каменем європейської безпеки. Ця війна стосується не лише України. Вона стосується майбутнього Європи", — заявила президентка Республіки Молдови Майя Санду.

Президентка Майя Санду про відносини України та Молдови. Фото: Новини.LIVE

Допомога Україні

Президентка згадала перші тижні повномасштабного вторгнення Росії, коли в Кишиневі щодня з острахом слідкували за новинами з Одеси. За її словами, падіння нашого міста могло б означати, що російські війська вже стояли б "за годину від молдовського кордону". Також, президентка закликала партнерів припинити "нерішучу" допомогу і зрівнятись з ресурсами агресора:

"Росія має більше — більше зброї, більше мобілізації, більше пропаганди. Якщо ми хочемо відновити мир у Європі, а ми повинні, нам потрібно перевершити це", — наголосила президентка.

Президентка Республіки Молдови Майя Санду про допомогу Україні. Фото: Новини.LIVE

Росія вже зараз атакує інші країни гібридними методами — через дезінформацію, енергетичний шантаж, політичне втручання та підрив довіри до демократичних інститутів. Тому саме зараз потрібна згуртована підтримка один одного, та усвідомлення дій агресора.

Раніше ми писали, що після виборів у Молдові, Одеса може бути під загрозою. А також, про те, що в Молдові готуються збивати російські дрони.