Майа Санду в Одессе - заявила что безопасность Молдовы зависит от Украины

Майя Санду на саммите в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Президент Молдовы Майя Санду выступила с резким и четким заявлением об общей ответственности Европы в противостоянии российской агрессии. Она подчеркнула, что война против Украины — это не только национальная трагедия, но и глобальная угроза, которая требует консолидированного ответа.

Об этом Майя Санду заявила во время саммита "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе.

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Отношения Украины и Молдовы

Будущее Молдовы, как и других демократических государств региона, напрямую зависит от устойчивости Украины в войне с Россией. Майа Санду призвала партнеров не только поддерживать Украину, но и осознать: ее борьба — это общее дело.

"Мы болеем за вас, за вашу силу и за мир. Мы стоим с Украиной, потому что убеждены, что Украина является краеугольным камнем европейской безопасности. Эта война касается не только Украины. Она касается будущего Европы", — заявила президент Республики Молдова, Майя Санду.

Президент Майя Санду, об отношениях Украины и Молдовы. Фото: Новини.LIVE

Помощь Украине

Президентка вспомнила первые недели полномасштабного вторжения России, когда в Кишиневе ежедневно со страхом следили за новостями из Одессы. По ее словам, падение нашего города могло бы означать, что российские войска уже стояли бы "в часе от молдавской границы". Также, президент призвала партнеров прекратить "нерешительную" помощь и сравняться с ресурсами агрессора:

"Россия имеет больше — больше оружия, больше мобилизации, больше пропаганды. Если мы хотим восстановить мир в Европе, а мы должны, нам нужно превзойти это", — подчеркнула президент.

Президент Республики Молдова, Майя Санду о помощи Украине. Фото: Новини.LIVE

Россия уже сейчас атакует другие страны гибридными методами — через дезинформацию, энергетический шантаж, политическое вмешательство и подрыв доверия к демократическим институтам. Поэтому именно сейчас нужна сплоченная поддержка друг друга, и осознание действий агрессора.

Ранее мы писали, что после выборов в Молдове, Одесса может быть под угрозой. А также, о том, что в Молдове готовятся сбивать российские дроны.