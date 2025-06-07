Молдова посилює оборону для захисту від дронів РФ

У Молдові готуються збивати дрони, що летять з Росії
Молдова не терпітиме порушень свого повітряного простору дронами, що прилітають під час атак на Україну. Сусідня країна уже посилює оборонну систему разом із партнерами з ЄС. Наразі у Кишиневі вже є радари, але бракує засобів для збиття загрозливих об’єктів.
Про це журналістам Новини.LIVE заявила депутатка парламенту Молдови Інна Кошеру.
Молдова збиватиме російські дрони
Вона заявила, що її країна серйозно ставиться до кожного випадку прольоту дронів з території Росії через молдовський повітряний простір. За її словами, такі інциденти фіксуються та публікуються на сайті МЗС.
"Це неприпустимо, як і неприпустимо бомбардувати міста та людей в Україні. І за це обов'язково дадуть відповідь ті терористи, які цим займаються з Російської Федерації. Настане і для них час", — наголосила Кошеру.
Радари для фіксації уже є
Депутатка також повідомила, що Молдова вже має радари для фіксації порушень у небі. Але нині країна працює з Європейським Союзом над тим, щоб отримати обладнання, яке зможе збивати дрони у разі реальної загрози.
"Ми зміцнюємо нашу оборонну систему і робимо це саме для того, щоб контролювати наш повітряний простір, щоб через нього нічого не пролітало. А якщо й пролітає — щоб можна було збити, щоб це не приносило додаткових ризиків для громадян", — зазначила Інна Кошеру.
Також вона додала, що співпраця з ЄС уже дає перші результати, однак потрібно ще більше підтримки. Йдеться не лише про безпеку громадян Молдови, а й про захист жителів прикордонних українських регіонів, зокрема Чернівців.
Нагадаємо, Путін сподівається, що РФ введе 10 тисяч солдатів у Придністровський регіон, що знаходиться на кордоні з Одещиною. Також ми писали, що проросійська молдовська політикиня Вікторії Фортуне закликала анексувати частину Одещини.
Читайте Новини.LIVE!