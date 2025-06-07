Молдова посилює оборону для захисту від дронів РФ

Російський дрон-імітатор, який впав на території Молдови. Фото ілюстративне: politics.md

Молдова не терпітиме порушень свого повітряного простору дронами, що прилітають під час атак на Україну. Сусідня країна уже посилює оборонну систему разом із партнерами з ЄС. Наразі у Кишиневі вже є радари, але бракує засобів для збиття загрозливих об’єктів.

Про це журналістам Новини.LIVE заявила депутатка парламенту Молдови Інна Кошеру.

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Вона заявила, що її країна серйозно ставиться до кожного випадку прольоту дронів з території Росії через молдовський повітряний простір. За її словами, такі інциденти фіксуються та публікуються на сайті МЗС.

"Це неприпустимо, як і неприпустимо бомбардувати міста та людей в Україні. І за це обов'язково дадуть відповідь ті терористи, які цим займаються з Російської Федерації. Настане і для них час", — наголосила Кошеру.

Радари для фіксації уже є

Депутатка також повідомила, що Молдова вже має радари для фіксації порушень у небі. Але нині країна працює з Європейським Союзом над тим, щоб отримати обладнання, яке зможе збивати дрони у разі реальної загрози.

"Ми зміцнюємо нашу оборонну систему і робимо це саме для того, щоб контролювати наш повітряний простір, щоб через нього нічого не пролітало. А якщо й пролітає — щоб можна було збити, щоб це не приносило додаткових ризиків для громадян", — зазначила Інна Кошеру.

Також вона додала, що співпраця з ЄС уже дає перші результати, однак потрібно ще більше підтримки. Йдеться не лише про безпеку громадян Молдови, а й про захист жителів прикордонних українських регіонів, зокрема Чернівців.

Нагадаємо, Путін сподівається, що РФ введе 10 тисяч солдатів у Придністровський регіон, що знаходиться на кордоні з Одещиною. Також ми писали, що проросійська молдовська політикиня Вікторії Фортуне закликала анексувати частину Одещини.